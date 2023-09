XEM CLIP:



Chiều 30/9, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang thông tin, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy, khiến 6 người thương vong trên địa bàn là do người điều khiển mô tô BKS 23G1-152.XX vượt xe không đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Hà Giang (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 19h56 ngày 29/9, tại km 60+800m Quốc lộ 2 Hà Giang - Tuyên Quang (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe máy BKS 23G1 - 152.XX (chưa rõ người điều khiển) đi hướng Hà Giang - Tuyên Quang, trên xe có 3 người, gồm: T.V.P. (SN 2000); S.T.L. và V.V.T. (cùng SN 2004, trú tại huyện Xín Mần, Hà Giang) va chạm với xe máy đi ngược chiều mang BKS 23D1-343.XX (chưa rõ người điều khiển), trên xe có 3 người gồm: L.V.T. (SN 2009); N.V.B, M.K.V. (cùng SN 2010, trú tại huyện Bắc Quang, Hà Giang).

Hậu quả, T.V.P.; N.V.B. và L.V.T. tử vong; V.V.T.; M.K.V và S.T.L. bị thương. Tại hiện trường, 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang thăm hỏi các nạn nhân (Ảnh: Báo Hà GIang)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra vụ việc.

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên những gia đình có người thân bị tử vong và các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện.