Bắt nguyên Phó chủ tịch quận ở Đà Nẵng vì nhận hối lộ

Tối 7/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Võ Thiên Sinh (SN 1978; trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.

Công trình thi công hệ thống cống thoát nước ở Đà Nẵng. Ảnh: Hồ Giáp

Võ Thành Qúy (SN 1986; trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) - nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ; Nguyễn Đặng Nhất Huy (SN 1981; trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) - nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, việc bắt 3 bị can trên để điều tra về hai tội danh “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” liên quan đến công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.