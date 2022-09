Nguyễn Trần Trung Quân: Hát ballad cũng cần kỹ thuật!

MV pop ballad Nhẫn tâm là em do ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện là sản phẩm nhạc phim của series phim ngắn The last goodbye đang được quan tâm trên mạng xã hội.

Lời bài hát chứa đầy trách cứ của chàng trai đối với sự vô tình của cô gái: Nhẫn tâm là em. Ngày mai trọn vẹn 6 năm chung đường; Giờ ai đúng ai sai làm chi; Em buông tay vô tình đến bất ngờ. Anh hoá khờ, ôm giấc mơ tan vỡ;...

Nội dung bài hát đến MV Nhẫn tâm là em gắn chặt với nội dung bộ phim The last goodbye. Đó là câu chuyện tình hạnh phúc xen lẫn éo le kéo dài 6 năm giữa hai nhân vật Phong Sơn (Denis Đặng đóng) và Tuệ An (Phương Giang đóng). Hai người quen nhau, chớm nở "mối tình gà bông" tại câu lạc bộ phát thanh của trường trung học cho đến những va vấp, sóng gió về sau.

Trở lại với ballad, Nguyễn Trần Trung Quân nói: “Trở lại sau quãng thời gian dài im tiếng, tôi thấy áp lực. Hát ballad tưởng như dễ nhưng hát sao cho người nghe thấm, đồng cảm mới là khó. Hát ballad không đơn thuần là áp cảm xúc vào. Bạn cần kỹ thuật nền tảng vững vàng mới có thể điều chỉnh được cảm xúc tương ứng với từng câu hát".

Nguyễn Trần Trung Quân úp mở việc chuẩn bị ra mắt một album truyền tải đầy đủ suy tư, tình cảm và góc nhìn của anh về tình yêu, cuộc sống trong thời gian tới. Thông qua MV nhạc phim Nhẫn tâm là em, anh để lại ẩn ý về album sắp tới của mình qua cụm từ "kilomood" trên cuộn băng cát-xét.

Trích đoạn MV nhạc phim 'Nhẫn tâm là em'

Ca sĩ cho hay: "Tôi không muốn mọi người chỉ biết đến mình qua vài bài hát nhỏ lẻ. Chặng đường đã qua chỉ mới là chương đầu tiên, sắp tới tôi sẽ có nhiều thể nghiệm rất đặc biệt, vừa đảm bảo sự sáng tạo của người nghệ sĩ nhưng cũng vừa vặn với khán giả đại chúng".

Phim ngắn The last goodbye do Denis Đặng thực hiện đang được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Sau 8 tập phát hành, sản phẩm thu hút 15 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Phim xoay quanh câu chuyện của 4 người bạn Phong Sơn (Denis Đặng), Tuệ An (Phương Giang), Ánh Dương (Khánh Uyên) và Lâm Bình (Thái Vũ).