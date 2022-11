Nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vũ Oanh từ trần

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng ông Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang, và ông Nguyễn Thượng Lễ, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.