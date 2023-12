{"article":{"id":"2225462","title":"Diễn viên 4 con Nguyệt Hằng - bà ngoại tuổi 50 vừa trở thành Nghệ sĩ ưu tú","description":"Diễn viên Nguyệt Hằng nhận tin được phong tặng NSƯT khi đang ở Đức chăm cháu ngoại. Ở tuổi 50, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn.","contentObject":"<p>Theo quyết định 1432/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28/11/2023, diễn viên <a href=\"https://vietnamnet.vn/nguyet-hang-tag5490845484457988960.html\">Nguyệt Hằng</a> chính thức trở thành Nghệ sĩ ưu tú. Danh hiệu này là sự ghi nhận với nữ diễn viên sau gần 30 năm cống hiến không mệt mỏi trong lĩnh vực sân khấu và điện ảnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/357401228-6357881390934036-5332354855477398913-n-786.jpg?width=768&s=G60yuAOe_C6o88mjl3z1yQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/357401228-6357881390934036-5332354855477398913-n-786.jpg?width=1024&s=nzhOF5iitQmMyZ6GMfjUBA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/357401228-6357881390934036-5332354855477398913-n-786.jpg?width=0&s=yOuj56G8MMEy4dNUEpx97w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/357401228-6357881390934036-5332354855477398913-n-786.jpg?width=768&s=G60yuAOe_C6o88mjl3z1yQ\" alt=\"357401228 6357881390934036 5332354855477398913 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/357401228-6357881390934036-5332354855477398913-n-786.jpg?width=260&s=qeBsAen0LsVNTSzZ-sydgw\"></picture>

<figcaption>Diễn viên Nguyệt Hằng trẻ trung tuổi 50. </figcaption>

</figure>

<p>Nguyệt Hằng đón tin vui ở tuổi 50, khi chị đang ở Đức hỗ trợ con gái cả chăm sóc cháu ngoại mới chào đời được 2 tháng. Dù nhận niềm vui lớn trong nghề nhưng từ Đức, Nguyệt Hằng vẫn tỏ ra thận trọng. Chị chưa muốn chia sẻ gì thêm cho tới khi nhận quyết định chính thức. </p>

<p>Nguyệt Hằng là gương mặt không xa lạ với khán giả truyền hình. Năm 1996, chị ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh nhờ vai Lâm Oanh trong <em>Những người sống bên tôi </em>đóng cùng diễn viên Quốc Tuấn, NSND Lan Hương, Trung Anh và ông xã Anh Tuấn. 27 năm trôi qua, nữ diễn viên vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật trên sân khấu kịch lẫn phim truyền hình. </p>

<p>Nguyệt Hằng sau đó tiếp tục để lại nhiều d<span style=\"text-decoration: line-through;\">ấ</span>u ấn trên màn ảnh qua các vai diễn trong phim: <em>Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Bánh đúc có xương, Hãy nói lời yêu, Đấu trí </em>và gần đây nhất là phim <em><span style=\"text-decoration: underline;\">Đừng làm mẹ cáu</span></em> trong vai bà mẹ chồng vô cùng tâm lý, đóng cùng Quỳnh Kool, Bình An, Quỳnh Lương...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dung-lam-me-cau-binh-an-lam-chong-quynh-luong-trong-phim-moi-cua-vfc-637c74dad268d-787.jpeg?width=768&s=31IPQgYJ9FZQbYPzudX_qg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dung-lam-me-cau-binh-an-lam-chong-quynh-luong-trong-phim-moi-cua-vfc-637c74dad268d-787.jpeg?width=1024&s=E0P7aM_63Q7hpD77tb8bBw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dung-lam-me-cau-binh-an-lam-chong-quynh-luong-trong-phim-moi-cua-vfc-637c74dad268d-787.jpeg?width=0&s=pvgGRGbOQho8W5msnxj42Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dung-lam-me-cau-binh-an-lam-chong-quynh-luong-trong-phim-moi-cua-vfc-637c74dad268d-787.jpeg?width=768&s=31IPQgYJ9FZQbYPzudX_qg\" alt=\"dung lam me cau binh an lam chong quynh luong trong phim moi cua vfc 637c74dad268d.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dung-lam-me-cau-binh-an-lam-chong-quynh-luong-trong-phim-moi-cua-vfc-637c74dad268d-787.jpeg?width=260&s=vQMo3Nmt_9Pjp1H2l-xzbA\"></picture>

<figcaption>Nguyệt Hằng ở hậu trường phim 'Đừng làm mẹ cáu'. </figcaption>

</figure>

<p>Không chỉ quen mặt trên màn ảnh, giọng nói của Nguyệt Hằng đã trở nên quen thuộc với khán giả suốt nhiều năm khi phim truyền hình còn chưa thu tiếng đồng bộ. Nữ diễn viên chính là người lồng tiếng cho các nhân vật Thắm (Hoa Thúy đóng) trong<em> Xin hãy tin em, </em>Thư (Thu Hường) trong <em>Của để dành,</em> Nguyệt (Hà Hương) trong <em>Phía trước là bầu trời, </em>Trúc (Mai Thu Huyền) trong <em>Những ngọn nến trong đêm,</em> Trinh (Minh Hà) trong <em>Hôn nhân trong ngõ hẹp...</em></p>

<p>Chính vì làm nghề đã lâu nên nhiều người bất ngờ vì ở tuổi 50 sau gần 30 năm làm nghề Nguyệt Hằng mới trở thành NSƯT. Về quan điểm làm nghề, trong một cuộc trả lời phỏng vấn VietNamNet, Nguyệt Hằng cho biết với một diễn viên chuyên nghiệp có 30 năm làm nghề như chị, ai cũng muốn có được một vai diễn để đời, ấn tượng với khán giả. Nhưng với niềm đam mê nghề thì một vai diễn thành công chưa đủ, Nguyệt Hằng muốn còn phải được thể hiện nhiều vai diễn với số phận khác nhau.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/335253250-1574125469729529-747941315438512785-n-788.jpg?width=768&s=idTO0cEEy89AA5CN36fsyA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/335253250-1574125469729529-747941315438512785-n-788.jpg?width=1024&s=tdxo0RFFj0Y-I4u2z4rMzQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/335253250-1574125469729529-747941315438512785-n-788.jpg?width=0&s=Eisrd-BAr5fIajC9iVSDgQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/335253250-1574125469729529-747941315438512785-n-788.jpg?width=768&s=idTO0cEEy89AA5CN36fsyA\" alt=\"335253250 1574125469729529 747941315438512785 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/335253250-1574125469729529-747941315438512785-n-788.jpg?width=260&s=6qci0g61ZXrhoHA4rS87Xg\"></picture>

<figcaption>Nguyệt Hằng và Anh Tuấn.</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài đời nữ diễn viên được biết đến với cuộc hôn nhân dài 27 năm với diễn viên Anh Tuấn, gương mặt quen thuộc trong các phim <em>12A4H, Những ngọn nến trong đêm, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao..</em>. Gần đây Nguyệt Hằng và Anh Tuấn gây thích thú cho khán giả khi cùng xuất hiện trong hai phim <em>Đấu trí</em> và <em>Đừng làm mẹ cáu.</em></p>

<p>Trong cuộc sống riêng, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn là một trong những cặp diễn viên nổi tiếng nhất của phía Bắc. Họ có 4 người con, bé thứ 4 năm nay mới hơn 5 tuổi, được sinh ra khi Nguyệt Hằng đã lớn tuổi. Con gái lớn của hai nghệ sĩ kết hôn năm 2020 và hiện định cư ở Đức. Đầu tháng 10 Nguyệt Hằng lên chức bà ngoại.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408810048-6918540874868082-6202338761556699808-n-789.jpg?width=768&s=gyuJwVlCnXp1ZDKDjW185A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408810048-6918540874868082-6202338761556699808-n-789.jpg?width=1024&s=hY29XWGJMM_Or85mit0fiQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408810048-6918540874868082-6202338761556699808-n-789.jpg?width=0&s=olB_UTCU-X2D1ThY4NXgSA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408810048-6918540874868082-6202338761556699808-n-789.jpg?width=768&s=gyuJwVlCnXp1ZDKDjW185A\" alt=\"408810048 6918540874868082 6202338761556699808 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/408810048-6918540874868082-6202338761556699808-n-789.jpg?width=260&s=HiC_kWMlXamaobX0cs6q0A\"></picture>

<figcaption> Nguyệt Hằng khoe ảnh bế cháu ngoại ở Đức. </figcaption>

</figure>

<p>Nguyệt Hằng sắp xếp mọi công việc để sang Đức chăm cháu, hỗ trợ con gái mới sinh. Ông xã Anh Tuấn ở lại Việt Nam thay vợ chăm sóc 3 con và quán xuyến việc nhà. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân với cháu ngoại và được khen quá trẻ đẹp để lên chức bà. Nguyệt Hằng cho biết sẽ về Việt Nam vào giữa tháng 12. </p>

<p>Nguyệt Hằng và Anh Tuấn có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ cùng một tổ ấm nhiều người mơ ước. Nhưng để có được ngày hôm nay, họ cũng từng trải qua không ít sóng gió trong hôn nhân và từng có ý định chia tay. Tuy nhiên cặp nghệ sĩ đã vượt qua mọi khó khăn để có được ngày hôm nay. Diễn viên Anh Tuấn từng chia sẻ với VietNamNet bí quyết để gia đình êm ấm: \"Lúc vợ lên cơn thì để đảm bảo hạnh phúc gia đình là tôi 'té' thật xa và im thít không nói gì\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/356142432-6347980611924114-7729847275873218090-n-790.jpg?width=768&s=WM5SX3iJOHjVmSljjcZ5-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/356142432-6347980611924114-7729847275873218090-n-790.jpg?width=1024&s=OkfDCYnmzlj_F0ya-0lmoQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/356142432-6347980611924114-7729847275873218090-n-790.jpg?width=0&s=MlF3F3wG6L0p9AviOf1z0Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/356142432-6347980611924114-7729847275873218090-n-790.jpg?width=768&s=WM5SX3iJOHjVmSljjcZ5-A\" alt=\"356142432 6347980611924114 7729847275873218090 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/356142432-6347980611924114-7729847275873218090-n-790.jpg?width=260&s=HqGthXWGQ_GTjaZUB5nCzA\"></picture>

<figcaption>Gia đình lớn của hai diễn viên. </figcaption>

</figure>

<p><strong>Nguyệt Hằng trong phim 'Đừng làm mẹ cáu'</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UNBP.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

