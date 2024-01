Quyết định với các "chị đại" rất khó khăn

Cơ duyên nào đưa chị đến với "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"?

Ra đời năm 2020, chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng với format quy tụ 30 nữ nghệ sĩ trên 30 tuổi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế đã thu hút tôi. Khi mua bản quyền sản xuất ở Việt Nam, ê-kíp ngỏ lời mời tôi vào vị trí ban cố vấn do cần người nắm chuyên môn về âm nhạc, kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí và góp ý có sức thuyết phục với các chị đẹp, vốn đã có bề dày kinh nghiệm biểu diễn giải trí nhiều năm.

Tôi có 15 năm học và làm việc tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), đúng với chuyên ngành Lý luận phê bình âm nhạc nên được làm việc trong lĩnh vực chuyên môn là điều yêu thích.

Tôi cũng phải vượt qua sự nhút nhát, thay đổi từ làm việc âm thầm sang xuất hiện công khai, đưa ra ý kiến sắc bén chính xác trước đông người. Sau nhiều lần cân nhắc, tôi nhận lời và được sự hỗ trợ chuyên nghiệp để tự tin khi lên hình.

Chị áp lực về điều gì nhất khi ngồi ở vị trí cố vấn?

Với 30 chị đẹp, việc thi đấu không quan trọng mà cần nhất là bứt phá vượt qua bản thân và khám phá giới hạn sáng tạo. Ban cố vấn sẽ đồng hành giúp họ hoàn thiện ý tưởng.

Từ tiêu chí này, tôi không bị áp lực, mọi góp ý đều mang tính chuyên môn và chân thành. Một chút áp lực chính là mỗi lần tôi xuất hiện phải truyền cảm hứng tích cực tới các chị, giúp họ bớt căng thẳng, mệt mỏi sau những giờ luyện tập khắt khe và những thử thách khó khăn.

Thời gian qua, khán giả tranh cãi và không hài lòng về ban cố vấn. Chị có lường trước được điều này?

Khán giả khen chê, đồng tình hay phản đối là lẽ thường vì đó là quan điểm, cảm nhận riêng, và cũng giúp chúng tôi cùng chương trình thêm hoàn thiện. Cảm nhận khi xem trực tiếp của ban cố vấn và trên truyền hình của khán giả là khác nhau. Tôi tôn trọng những cảm xúc chân thực, những khoảnh khắc tạo nên sự rung động trong nghệ thuật.

Ngồi chung ghế giám khảo với hai cố vấn khá trẻ là Denis Đặng và Trần Thành Trung, chị đánh giá họ thế nào?

Hai bạn cố vấn - Trần Thành Trung và Denis Đặng, đều mang đến góc nhìn chuyên môn và độc đáo. Thành Trung với kinh nghiệm lâu năm trong showbiz Việt, nhạy bén với thị trường, trong khi Denis thuộc thế hệ 9x nhưng để lại dấu ấn trong MV đình đám với ý tưởng văn minh hiện đại. Làm việc với họ, tôi thấy may mắn vì được tiếp nhận năng lượng tích cực.

Trong quá trình đánh giá thí sinh, giữa chị và hai cố vấn có xảy ra mâu thuẫn?

Chúng tôi, với 3 góc nhìn và cá tính khác nhau, có nhiều ý kiến không giống nhau nhưng chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Chương trình đặt ra tiêu chí rõ ràng về chất lượng nghệ thuật. Ban cố vấn tập trung đưa ra ý kiến chuyên môn theo từng cá nhân và yếu tố tạo thành các nhóm 3, 5, 7 thành viên. Mỗi chi tiết như bản phối khí, phân bè hát, chuyển động sân khấu... đều được thảo luận kỹ lưỡng nhằm đi đến ý kiến thống nhất và thuyết phục.

Thời gian qua, khán giả liên tục tranh cãi về tính công bằng trong khâu bình chọn của chương trình? Chị nghĩ sao về vấn đề trên?

Tôi nghĩ rằng mỗi người có cảm nhận và rung động riêng về các tiết mục. Đó chỉ là quan điểm cá nhân và tôi cũng vậy. Những màn trình diễn ngắn ngủi nhưng rất chất lượng là sự nỗ lực của các chị đẹp khi dám thử nghiệm và cống hiến hết sức. Khán giả bầu chọn dựa trên sự rung động cảm xúc từ trái tim, nếu là người ngồi trong vị trí đó, bạn cũng bình chọn theo con tim mách bảo.

Trong công diễn 1 khi đội Lệ Quyên và Đoan Trang có số phiếu bằng nhau và ban cố vấn quyết định dành phần thắng về phía Lệ Quyên, cùng kết quả của công diễn 2 và 3 sau đó, nhiều khán giả thắc mắc liệu chương trình có quá ưu ái các ‘chị đại’?

Quyết định của ban cố vấn và nhà sản xuất đối với "chị đại" rất khó khăn vì nếu không chính xác, có thể khiến họ không hài lòng và khán giả thất vọng. Trong một cuộc chơi, công bằng và tôn trọng luật chơi là quan trọng nhất, đặc biệt khi phải lựa chọn giữa các đội có điểm bằng nhau từ bình chọn khán giả. Tiêu chí lựa chọn không ưu tiên "chị đại", mà căn cứ vào sự tổng thể hòa hợp, sáng tạo, giọng ca và tương tác nhóm.

Tranh cãi của khán giả xoay quanh mối quan hệ của chị đẹp là cảm xúc nhất thời!

Gần đây nhất xuất hiện tranh cãi xoay quanh Lệ Quyên, Mlee cũng như mối quan hệ giữa các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Quan điểm của chị về việc này như thế nào?

Tham gia chương trình, tôi hòa mình trong tình yêu thương từ các chị đẹp và ê-kíp sản xuất. Sống chung 5 tháng, tôi cảm nhận rõ sự chia sẻ và động viên. Trước đó, tôi đã cộng tác với các chị ở nhiều chương trình giải trí, nhưng chỉ ở đây, tôi thấy được tình cảm như trong gia đình. Các tranh cãi của khán giả xoay quanh mối quan hệ của chị đẹp chỉ là cảm xúc nhất thời, không làm mất đi giá trị tình cảm chân thật mà họ đã chia sẻ suốt thời gian qua.

Với các nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm, ban cố vấn sẽ đánh giá dựa trên những tiêu chí gì?

Chương trình đánh giá theo các tiêu chí Vocal (Giọng hát), Dance (Vũ đạo), Performance (Trình diễn) với số lượng thành viên tương ứng là 3, 5, 7. Đúng như câu hỏi của bạn đã đưa ra: “Các nghệ sĩ tham gia chương trình có quá nhiều kinh nghiệm trong nghề”, nhưng không ai hoàn hảo ở cả 3 tiêu chí. Thay đổi thành viên hàng tuần đòi hỏi sự thích nghi nhanh và tìm điểm mạnh để biểu diễn. Có những thách thức cả nhóm phải học cấp tốc nhằm đáp ứng yêu cầu của khán giả.

Mỗi thành viên đều có điểm độc đáo: Thu Phương, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Lệ Quyên đọc Fastflow như những rapper thực thụ; Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Đoan Trang, Uyên Linh, Quỳnh Nga, Phương Vy có vũ đạo cháy bỏng và điêu luyện như vũ công chuyên nghiệp; Diệu Nhi hài hước nhưng nghiêm túc luyện thanh nhạc; H’hen Nie, Nguyên Hà tự tin kết hợp thanh nhạc và diễn xuất và MLee là người đội trưởng tài năng.

Ban cố vấn không chấm điểm, 357 khán giả tại trường quay mới là người bình chọn cho các tiết mục và cá nhân của chị đẹp. Khán giả cũng nhạy bén và tinh tế về cảm xúc, có nhiều quyết định tương đồng với chúng tôi.

Trải qua bốn đêm công diễn, tiết mục nào khiến chị ấn tượng nhất?

Mỗi đêm công diễn cho tôi cảm xúc khác nhau, vừa nể phục, vừa yêu thương, vừa tiếc nuối. Đến thời điểm này, về Vocal, tôi thích tiết mục Hương ngọc lan (Hồng Nhung, Mỹ Linh, Uyên Linh, Lưu Hương Giang, Phương Vy) - tập hợp những vocal bản lĩnh, điêu luyện.

Về Dance, tôi thích tiết mục Ước gì và Mưa phi trường, vì sự đa dạng về giải trí với việc bố trí các giọng ca của nhóm được toả sáng trong từng câu hát, vũ đạo và trang phục ấn tượng. Các yếu tố được tiết chế hài hoà đem đến tiết mục trọn vẹn về cảm xúc.

Về Performance, tôi thích tiết mục Cánh hồng phai, các chị đẹp có những câu hát với giọng ca đẹp theo từng khoảnh khắc, trong 4 phút khéo léo thay đến 4 bộ trang phục, vũ đạo và chuyển động liên tục khiến khán giả không thể rời mắt.

Chương trình đã đi được nửa chặng đường, với cương vị một cố vấn, chị yêu thích hoặc đánh giá cao nghệ sĩ nào nhất?

Các "chị đại" rất ấn tượng với sự chịu chơi, toả sáng đúng lúc và không ngại thử thách về vũ đạo và trình diễn để theo kịp đàn em. Tôi cảm nhận được năng lượng tích cực, sự trẻ trung và tiến bộ liên tục của các chị qua từng tuần công diễn. Ý tưởng sáng tạo của họ độc đáo, như Trang Pháp là nghệ sĩ đa năng với khả năng sáng tác, hát, chơi piano, nhảy múa và năng lượng tràn đầy, Diệp Lâm Anh với vũ đạo và giọng hát trầm ấm, cũng như sự nỗ lực của H'hen Niê trong việc học hát và nhảy.

Ninh Dương Lan Ngọc, Phương Vy, Uyên Linh và nhiều người khác cũng mang đến những dấu ấn đặc sắc.

Chị có thể chia sẻ một vài câu chuyện hậu trường thú vị mà chưa được lên sóng?

Cả ê-kíp gần 1.000 người đã làm việc quên thời gian để có vài phút ngắn ngủi trên truyền hình. Ngày ghi hình vòng solo, họ làm việc liên tục 20 tiếng, từ trang điểm đến điều chỉnh sân khấu, ghi hình... Chúng tôi được phỏng vấn về tiết mục vào 3h sáng, còn MC Anh Tuấn và các chị đẹp vẫn ở hậu trường đến 4-5h sáng.

Các chị quên ăn quên ngủ, hăng say luyện tập, dành thời gian triển khai ý tưởng và luyện tập thanh nhạc. Sự nhiệt huyết của họ là nguồn động viên cho tôi, từ người nhút nhát giờ đã thích hát, nhảy và trình diễn trước đông người. Nếu có cuộc thi "Chị đẹp của các nhà báo", chắc tôi cũng liều tham gia.

Ninh Dương Lan Ngọc, cố vấn Trần Hồng Hà và Thu Phương.

Năm 2023, nhiều gameshow, truyền hình thực tế của nước ngoài được Việt Nam mua bản quyền sản xuất và nhận được phản hồi khá tích cực. Từ góc nhìn cá nhân của chị, đây có phải là một xu hướng của làng giải trí Việt trong tương lai?

Một chương trình giải trí phải duy trì tính mới mẻ, luôn đứng đầu xu hướng đương đại. Format có thể cũ, nhưng cách thể hiện phải đổi mới. Đối với chương trình âm nhạc, việc làm mới các sáng tác cũ là rất quan trọng, điều này đến từ sự sáng tạo của những nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ.

Những năm 2000, nhiều format gameshow mua bản quyền ở nước ngoài và được Việt hoá thành công như: Thế kỷ âm nhạc, Trò chơi âm nhạc, Bước nhảy hoàn vũ, Gương mặt thương hiệu (The Face Vietnam), Cặp đôi hoàn hảo, Người mẫu Việt Nam (Vietnam’s Next Top Model), Tìm kiếm tài năng Vietnam’s Got Talent…. Sau đó một thời gian, khán giả dường như bão hoà nên đã có nhiều chương trình dừng sản xuất.

Vài năm trở lại đây, sự thay đổi về thói quen xem truyền hình của khán giả, công nghệ số phát triển với nhiều nền tảng đã đáp ứng nhu cầu người xem. Các gameshow mới xuất hiện có cách tiếp cận đa dạng càng thêm cơ hội được lan toả, các nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả.

Bên cạnh vai trò cố vấn của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng', chị còn là Phó Trưởng ban Văn nghệ, Đài THVN. Chị đã bao giờ cảm thấy quá tải không?

Với tôi còn đam mê là còn làm việc. Công việc hiện tại chiếm rất nhiều thời gian nhưng tôi lại thấy rất ý nghĩa. Được làm những việc yêu thích, được viết, được chia sẻ, được học hỏi khiến bản thân tràn đầy năng lượng tốt. Ngoài công tác quản lý, sản xuất chương trình, tôi còn làm công việc liên quan đến giáo dục, giúp tôi tiếp nhận những góc nhìn của khán giả trẻ, được cân bằng cảm xúc để thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp. Mình có thể già đi nhưng tâm hồn và ý tưởng phải luôn trẻ, luôn mới như khi 20 tuổi.

Thảo Nguyên