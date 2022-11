Theo đánh giá trên các chuyên trang du lịch nổi tiếng, chất lượng đồ ăn ở Staneemeehoi không phải quá xuất sắc. Nhưng điều khiến khách hàng tìm đến và quay lại nhà hàng rất nhiều lần là bởi cung cách phục vụ độc đáo.

Tại đây, có một đội ngũ nam nhân viên trẻ trung, cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại cố giả lả như con gái để đem lại tiếng cười cho các "thượng đế". Thậm chí, họ còn trang điểm, nhảy múa và chu môi khi chụp ảnh... nếu được khách yêu cầu.

Veerasak Maesa, 34 tuổi, vừa là chủ nhà hàng vừa là trưởng nhóm nhân viên phục vụ tại đây. Trước đây, anh từng là người mẫu nam nhưng sau đó lại có ý định chuyển qua kinh doanh riêng. Ý tưởng ban đầu của anh là mở một quán cà phê song việc mua các thiết bị pha chế quá rắc rối. Rồi trong một lần ăn hải sản ở Bangkok, anh cảm thấy hứng thú và quyết định đầu tư mở cửa hàng mặc dù không biết gì về việc điều hành.

Có rất nhiều nhà hàng hải sản ngon ở Bangkoj và Veerasak biết rằng dù món ăn của mình có hấp dẫn đến đâu thì vẫn cần một điều gì đó để kéo khách hàng tới quán. Vì vậy, anh đã gọi cho một số người bạn của mình và hỏi họ xem họ có sẵn sàng hợp tác để thành lập một đội phục vụ đặc biệt hay không. Sau khi thảo luận, họ quyết định đem lại tiếng cười cho khách hàng bằng cách giả gái.

Tuy nhiên, Staneemeehoi lại có khởi đầu không hề thuận lợi. Veerasak chia sẻ nhà hàng của mình đã từng suýt phải đóng cửa chỉ sau ba tháng. Thời tiết mưa thường xuyên khiến khách hàng thưa thớt và Veerasak không có tiền trả lương cho nhân viên. Nhưng nhờ những bài chia sẻ trên mạng xã hội sau đó mà nhà hàng bắt đầu thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người.

Mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi, chỉ trích và những tin đồn về giới tính nhưng Veerasak tuyên bố đó chỉ là một hình thức giải trí vô hại, tiếng cười và niềm vui của khách hàng mới thật sự là điều quan trọng hơn cả việc thưởng thức đồ ăn ngon.

Cho tới nay, nhà hàng đã mở được 6 năm ở chợ đêm Hua Mun và trở nên rất nổi tiếng. Mục tiêu ban đầu là đem lại tiếng cười cho khách hàng, do đó Veerasak không muốn biến nơi này thành một hoạt động kinh doanh chỉ vì lợi nhuận. Anh cũng chia sẻ lý do không muốn thuê người khác quản lý vì sợ họ sẽ bỏ cuộc và không đam mê với nhà hàng. Do đó, anh muốn bản thân là người trực tiếp quản lý và điều hành mọi thứ.

Nếu có dịp du lịch Bangkok, đặc biệt trong dịp World Cup sôi động, du khách chắc chắn không nên bỏ qua một điểm đến vừa có thể giải trí vừa có thể ăn ngon như Staneemeehoi.

Đỗ An (Theo OC)