Website 10best của tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards-WTA vừa công bố "Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới". Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách.

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kien-truc-nha-hat-ho-guom-1-835.jpg?width=768&s=6Kd-SdFWUsLybtc6Lpma-A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kien-truc-nha-hat-ho-guom-1-835.jpg?width=1024&s=aBrR6Vcp57Yc2pyWygKF7Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kien-truc-nha-hat-ho-guom-1-835.jpg?width=0&s=nXnBMsk9OlsdmKtT1V1nhw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kien-truc-nha-hat-ho-guom-1-835.jpg?width=768&s=6Kd-SdFWUsLybtc6Lpma-A\" alt=\"kien truc nha hat ho guom 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kien-truc-nha-hat-ho-guom-1-835.jpg?width=260&s=Ch86PCPCwhfJJQLQzygI2Q\"></picture>

<figcaption>Các thiết bị âm thanh của Nhà hát Hồ Gươm đều được đặt hàng riêng tương thích với thiết kế, tuân thủ những tiêu chuẩn cao cấp, hiện đại bậc nhất thế giới. </figcaption>

</figure>

<p>10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới do các chuyên gia du lịch của World Travel Awards (WTA) bình chọn bao gồm: Nhà hát Hồ Gươm, Nhà hát Wiener Staatsoper (Vienna, Italy), Metropolitan Opera (New York, Mỹ), Opéra de Paris (Paris, Pháp), Teatro Alla Scala (Milan, Italy), The Bolshoi Theater (Moscow, Nga), Royal Opera House (London, Anh), Teatro di San Carlo (Naples, Italy), Sydney Opera House (Sydney, Australia), Teatro Colón (Buenos Aires, Argentina).</p>

<p>Những nhà hát opera trong danh sách được lựa chọn dựa trên vị thế mang tính biểu tượng, thiết kế tráng lệ và những trải nghiệm nghệ thuật khó quên mang tới cho công chúng. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, những nhà hát opera này không chỉ là địa điểm biểu diễn đơn thuần mà còn là thánh địa của nghệ thuật và âm nhạc, nơi thấm đẫm sự giao hòa của tính truyền thống và sự đổi mới. </p>

<p>Nhà hát Hồ Gươm tự hào được đưa vào vị trí đầu tiên trong danh sách, sánh ngang với những tên tuổi lớn của thế giới. Điều này cho thấy tiềm năng và sức ảnh hưởng của công trình biểu tượng văn hóa mới của Hà Nội. Sự công nhận của các chuyên gia du lịch thế giới đã góp phần củng cố vị thế của Nhà hát Hồ Gươm và tôn vinh những đóng góp của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng vào lĩnh vực văn hóa toàn cầu.</p>

<p>Nhà hát Hồ Gươm - nằm tại giao điểm 4 con phố lớn trung tâm Hà Nội, cách “trái tim Thủ đô” - hồ Hoàn Kiếm chỉ 3 phút đi bộ, được Bộ Công an và TP. Hà Nội đầu tư xây dựng và hoàn thành trong 22 tháng.</p>

<p>Khánh thành ngày 9/7, Nhà hát Hồ Gươm mang điểm nhấn kiến trúc châu Âu xưa, toát lên sang trọng và lộng lẫy từ 52 cột đá nguyên khối được nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha, cùng các khối mặt kính và mái vòm bao bọc tòa nhà. Phương án chiếu sáng trần sảnh chính nhà hát lấy ý tưởng từ bầu trời đầy sao đêm với dàn đèn lộng lẫy, khiến nhà hát về đêm lung linh đúng nghĩa một thánh đường nghệ thuật. Từng chi tiết thiết kế của hệ mái sảnh và nội thất bên trong nhà hát lại tái hiện một phần lịch sử của dân tộc Việt Nam qua những hoa văn truyền thống biểu trưng cho văn hóa Việt. </p>

<p>Nhà hát Hồ Gươm sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay về âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu… với khán phòng chính lên đến 900 chỗ ngồi. Phòng hòa nhạc nhỏ 500 chỗ, có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, trong đó có opera. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-sy-quoc-te-trinh-dien-tai-nha-hat-ho-guom-836.jpg?width=768&s=rPf4AVXxOFNSCAhXBDv2Vg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-sy-quoc-te-trinh-dien-tai-nha-hat-ho-guom-836.jpg?width=1024&s=uPwVcuDNEkFDvbPxTZp6ag\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-sy-quoc-te-trinh-dien-tai-nha-hat-ho-guom-836.jpg?width=0&s=EfFj3ouByiDdAUm13hwqcw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-sy-quoc-te-trinh-dien-tai-nha-hat-ho-guom-836.jpg?width=768&s=rPf4AVXxOFNSCAhXBDv2Vg\" alt=\"nghe sy quoc te trinh dien tai nha hat ho guom.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-sy-quoc-te-trinh-dien-tai-nha-hat-ho-guom-836.jpg?width=260&s=Eu19lUDSJQSfhWsuJsPjBg\"></picture>

<figcaption>Nghệ sĩ quốc tế trình diễn tại Nhà hát Hồ Gươm.</figcaption>

</figure>

<p>Bên cạnh công nghệ âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới, tiêu chuẩn quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm còn đến từ hệ thống điều khiển hội trường và khán phòng hiện đại, có thể chuyển đổi không gian trong vài phút, cho phép thay đổi nhiều cấu hình khán phòng khác nhau trong cùng một ngày, giúp linh hoạt tổ chức các sự kiện có tính chất khác nhau nhưng vẫn tối ưu hóa không gian.</p>

<p>Hệ thống đèn chiếu sáng của nhà hát đáp ứng được đa dạng các loại hình nghệ thuật khác nhau, với các không gian biểu diễn đặc trưng riêng biệt như ánh sáng để chiếu vào sân khấu, ánh sáng để theo dõi các diễn viên, ánh sáng để tạo nên các khung cảnh nghệ thuật.</p>

<p>Kể từ khi khai trương, Nhà hát Hồ Gươm đã dần trở thành một điểm đến nghệ thuật quen thuộc của người dân thủ đô và du khách thập phương với nhiều buổi biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ danh tiếng trong và ngoài nước. </p>

<p>NSND Trần Thị Mơ - nghệ sĩ chơi cello trong Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời bày tỏ sự ngỡ ngàng khi đặt chân tới Nhà hát Hồ Gươm và việc công trình này lọt Top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới là điều \"đáng mừng\". Chị chia sẻ với VietNamNet: \"Tôi không bao giờ tưởng tượng được có một nhà hát huy hoàng và đẹp đẽ đến vậy. Những người làm âm nhạc cổ điển rất cần một sân khấu thật tốt với hệ thống âm thanh hiện đại để trình diễn. Là nghệ sĩ đã biểu diễn ở nhiều nhà hát trên thế giới, tôi chắc chắn với một thiết chế văn hóa chất lượng cao như thế này thì chuyện đỏ đèn sẽ thường xuyên\". </p>

<p><strong>Đào Tố Loan hát tại Nhà hát Hồ Gươm - 'Tự nguyện': </strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00RRZS.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe>

