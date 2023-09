Cụ thể, NetNam đã cung cấp dịch vụ Internet và giải pháo mạng tại các điểm lưu trú và làm việc trong chuyến công du Việt Nam của các đời Tổng thống Mỹ như Barack Obama (2016), Donald Trump (2017 và 2019) và Joe Biden (2023).

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden 09/2023 là chủ đề nhận được sự quan tâm hàng đầu trên các phương tiện truyền thông trong nước cũng như quốc tế những ngày này. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng trùng vào dịp kỷ niệm tròn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên cả Tổng thống và Phó tổng thống đương nhiệm của Mỹ cùng đến thăm Việt Nam.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Việt Nam vào chiều ngày 10/09/2023 (Ảnh: Vietnamnet)

Sự kiện đặt ra thách thức lớn đối với khả năng tổ chức và đáp ứng của Việt Nam, đặc biệt là đảm bảo liên lạc qua Internet ổn định, bảo mật cho phái đoàn Tổng thống Mỹ và các hãng thông tấn, báo chí quốc tế đưa tin. Một lần nữa, NetNam là cái tên được Đại sứ quán Mỹ và hãng viễn thông AT&T - đơn vị chịu trách nhiệm về vấn đề viễn thông cho các chuyến công du của Chính phủ Mỹ lựa chọn cung cấp dịch vụ. Theo đại diện của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, NetNam là đơn vị được ưu tiên lựa chọn cung cấp dịch vụ Internet tại tất cả các điểm mà phái đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden lưu trú và làm việc bao gồm khách sạn JW. Marriott Hà Nội, khách sạn Melia Hanoi, khách sạn Hyatt Regency West Hanoi.

Đại diện Đại sứ quán Mỹ cũng chia sẻ lý do họ tin tưởng NetNam là bởi nhà mạng này đã có bề dày kinh nghiệm “khủng” trong việc phục vụ các sự kiện cấp quốc tế và song hành cùng Đại sứ quán trong hầu hết các lần tiếp đón phái đoàn Mỹ đến Việt Nam. Phía Mỹ có yêu cầu rất cao về chất lượng kênh truyền Internet. Đơn cử như, để đảm bảo tính bảo mật, an toàn và chất lượng của dịch vụ Internet, phía Mỹ quy định toàn bộ thiết bị viễn thông sử dụng cho kết nối phải xuất xứ từ Mỹ. Do vậy, ngoài kinh nghiệm vận hành như các chuyên gia, đội ngũ kỹ sư tham gia phục vụ còn phải đáp ứng yêu cầu về một số loại chứng chỉ kỹ thuật quốc tế.

Hơn nữa, mọi thông tin đều được cập nhật vào phút chót, buộc nhà cung cấp phải có khả năng ứng biến nhanh, triển khai gấp và linh hoạt phương án dự phòng. Ông Nguyễn Văn Chính, Trưởng phòng Chăm sóc Khách hàng của NetNam cho biết: “Chúng tôi cũng không bất ngờ trước các yêu cầu cao và tương đối gấp từ phía Mỹ. Còn nhớ năm 2019 khi phục vụ phái đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhóm triển khai của NetNam chỉ có đúng 2 giờ để triển khai kênh truyền cho Trung tâm Báo chí Mỹ trước khi chuyên cơ Tổng thống đáp xuống Nội Bài.”

Các kỹ sư của NetNam cùng đại diện hãng viễn thông AT&T chuẩn bị triển khai đường truyền cho các điểm diễn ra sự kiện (Ảnh: NetNam)

Là đơn vị duy nhất cung cấp hàng chục đường kết nối Internet phục vụ việc liên lạc của phái đoàn Tổng thống Mỹ Joe Biden trong hai ngày làm việc tại Việt Nam, đội ngũ kỹ thuật NetNam đã có nhiều đêm không ngủ, trực chiến tại chỗ 24/24 tại các điểm diễn ra sự kiện. Không chỉ các nơi Tổng thống ở và làm việc, Trung tâm báo chí quốc tế của Nhà Trắng đặt tại khách sạn Melia Hà Nội cũng là một địa điểm trọng yếu, nơi hàng trăm phóng viên từ các hãng thông tấn lớn như BBC, CNN, The New York Times… đã có mặt và sẵn sàng đưa thông tin về Mỹ và các quốc gia trên thế giới.

Đội triển khai NetNam chụp ảnh lưu niệm cùng Mr.Carlos Mora - đại diện hãng viễn thông AT&T tại sự kiện APEC 2017 (Ảnh: NetNam)

Ngoài việc phục vụ chuyến công du của các POTUS (President of The United States) đến Việt Nam, NetNam cũng chính là nhà mạng “quen mặt” trong các sự kiện tầm cỡ quốc tế như APEC 2017, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019, chuyến thăm chính thức của Phó tổng thống Kamala Harris năm 2021, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 06/2023, chuyến thăm chính thức của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đầu tháng 4/2023 và rất nhiều phái đoàn quốc tế khác. Với lợi thế sẵn sàng dịch vụ tại hầu hết các khách sạn 5 sao trên toàn quốc, cùng với đội ngũ kinh doanh, kỹ sư giàu kinh nghiệm, mang tinh thần văn hoá dịch vụ cao, không khó để lý giải tại sao nhà mạng 30 năm tuổi đời này được “chọn mặt gửi vàng” cho các sự kiện có tính quốc tế quan trọng.