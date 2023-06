Nỗ lực cung ứng điện cho cao điểm nắng nóng

Theo ông Đỗ Trung Kiên - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí, đơn vị quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện Uông Bí cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, nhà máy đã sản xuất được 1,806 tỷ kWh, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến hết ngày 21/6/2023 tổng sản lượng công ty đã phát được năm 2023 là 2,095 tỷ kWh bằng 53,03% kế hoạch năm 2023. Hiện nay, cả hai tổ máy của nhà máy nhiệt điện Uông Bí đang vận hành ổn định và phát sản lượng theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Ông Đỗ Trung Kiên - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí báo cáo tình hình vận hành sản xuất của công ty với đoàn công tác của Bộ Công Thương sáng ngày 23/6

Cũng được huy động ở mức cao, các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (do Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh quản lý, vận hành) đều phát tối đa công suất 24/24 giờ để đáp ứng yêu cầu cho hệ thống điện. Ông Ngô Sinh Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh chia sẻ, lực lượng vận hành viên được bố trí trực vận hành theo chế độ 3 ca 5 kíp, tập trung bám sát thiết bị, tăng cường công tác kiểm tra thiết bị được giao quản lý để kịp thời phát hiện xử lý các khiếm khuyết tiềm ẩn gây sự cố làm giảm công suất của tổ máy.

Tổng sản lượng điện sản xuất ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là 4,136 tỷ kWh, bằng 55,01 kế hoạch năm 2023 và vượt 3,2% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm. Trong đó, tháng 5/2023 công ty sản xuất được mức sản lượng cao nhất (806,5 triệu kWh) kể từ khi đưa vào vận hành đến nay.

Đặc biệt, để đảm bảo nguồn cấp than ổn định, đầy đủ, hai nhà máy đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp than, đảm bảo cấp đủ than theo kế hoạch sản xuất điện; duy trì mức tồn kho than ở mức hợp lý vào từng thời điểm. Bên cạnh đó, các phân xưởng tăng cường kỷ luật vận hành, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị tại chỗ để phát hiện xử lý kịp thời các bất thường, đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động.

"Đơn cử, thay vì kiểm tra 2 giờ/lần thì hiện cứ cách một giờ đồng hồ các cán bộ, công nhân sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát để phát hiện sớm; nhất là những khiếm khuyết có thể ảnh hưởng đến khả năng phát điện cũng như an toàn của tổ máy. Đồng thời, nguồn vật tư dự phòng cũng được công ty chuẩn bị sẵn sàng ngay từ đầu năm và nguồn nguyên liệu than luôn được tính toán chi tiết để các tổ máy vận hành liên tục”, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh nhấn mạnh.

Chuẩn bị phương án vận hành ổn định cho các tháng cuối năm

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino khiến thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt vào đợt cao điểm nắng nóng các tháng 5, 6, 7. Để đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tháng cuối mùa khô cũng như các tháng tiếp theo trong năm 2023, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã chủ động lập kế hoạch, theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp để chủ động nguồn nhiên liệu; kiểm tra thiết bị cấp nhiên liệu các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành theo nhu cầu của hệ thống điện.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh khẳng định: “Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, công ty sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo tính khả dụng cao các tổ máy, giúp vận hành các tổ máy an toàn, liên tục. Đồng thời tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả thị trường phát điện và đẩy nhanh các bước chuẩn bị nhằm đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa lớn đối với tổ máy 2 đúng tiến độ kế hoạch”.

Ông Đỗ Trung Kiên - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Uông Bí cũng chia sẻ, từ nay đến cuối năm, Nhiệt điện Uông Bí sẽ tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, mục tiêu đặt ra là đảm bảo sản lượng điện và thực hiện tốt các điều kiện về an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định.

Trung tâm Điều hành sản xuất tại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 Nguyễn Tiến Khoa đánh giá, bên cạnh đảm bảo cho sản xuất, các nhiệt điện tại miền Bắc thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đã thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ và EVN, góp phần hiệu quả vào mục tiêu chung của tổng công ty là tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Chủ tịch HĐTV EVNGENCO 1 nhấn mạnh, các đơn vị cần chú trọng, tập trung cao độ để đảm bảo sản xuất điện trong các tháng còn lại của năm 2023. Theo ông Khoa, các đơn vị phải chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm tra thiết bị cấp nhiên liệu cho các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành, các vật tư thiết bị để cung cấp cho sản xuất, không để xảy ra sự cố, xử lý kịp thời các khuyết điểm, đảm bảo tiến độ sửa chữa các tổ máy.

Đối với nhiên liệu than, lãnh đạo EVNGENCO 1 cũng cho biết đã chủ động làm việc với các đối tác; thường xuyên báo cáo EVN về tình hình tiếp nhận, tiêu thụ than; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chế độ vận hành tối ưu tổ máy đáp ứng với các nguồn than khác nhau.

Quốc Tuấn