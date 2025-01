Show It All do đài MangoTV giữ bản quyền, YeaH1 là đơn vị tại Việt Nam nắm quyền sản xuất và thực hiện phiên bản Việt hoá.

Show "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" được nhà sản xuất tạm ngưng để tập trung cho "Show It All".

Theo đơn vị sản xuất, đây là chương trình dành cho các thí sinh thể hiện tài năng cá nhân một cách sáng tạo, độc đáo nhất.

Format của chương trình cho phép người tham gia trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật, từ ca hát, nhảy múa, biểu diễn xiếc, đến những kỹ năng đặc biệt ít thấy trong các show khác.

Chương trình sẽ chiêu mộ những gương mặt trẻ và các thí sinh trải qua quá trình đào tạo để hoàn thiện kỹ năng của một nghệ sĩ. Đến cuối, các thực tập sinh xuất sắc nhất sẽ có được vị trí ra mắt. Tại Trung Quốc, Show It All không chỉ thu hút bởi tính giải trí mà còn bởi sự sáng tạo của các thí sinh và cách ban giám khảo tương tác, đánh giá.

Đơn vị sản xuất Việt Nam ký kết với đối tác Hàn Quốc.

Bà Ngô Vân Hạnh - đại diện đơn vị Yeah1 phát biểu trong 2 năm qua, đơn vị thành công khi thực hiện những chương trình giải trí quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả Việt Nam.

"Với nền tảng đó, chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển những chương trình giải trí chất lượng cao ở Việt Nam. Show It All sẽ là một bước ngoặt mới trong việc phát hiện, đào tạo những nghệ sĩ trẻ tiềm năng cho thị trường giải trí đầy cạnh tranh của Việt Nam”, bà cho biết.

Nhà sản xuất Hyuk Shin - người đứng đầu của 153/Joombas Music Group.

Buổi ký kết giữa đơn vị Việt Nam và nhà sản xuất âm nhạc Hyuk Shin - cũng vừa diễn ra. Hyuk Shin là người đứng đầu của 153/Joombas Music Group và là một nhà sản xuất thu âm nhạc quốc tế đạt nhiều đĩa bạch kim, từng làm việc với các siêu sao toàn cầu như Justin Bieber, Blackbear, Dean, NCT, Super Junior, TXT, Exo... và nhiều nghệ sĩ khác.

Shin cũng là nhà sản xuất âm nhạc Hàn Quốc đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ vào năm 2009 với đĩa đơn ăn khách One Less Lonely Girl của Justin Bieber.

Sau khi thành lập công ty vào năm 2012, anh đã dẫn dắt và cho ra mắt kho nhạc hơn 1000 bài hát đã phát hành, tổng cộng gần 10 triệu album vật lý được bán ra trên toàn thế giới và hợp tác với hơn 100 nhạc sĩ.

Anh còn là nhà sản xuất âm nhạc đứng sau bản HIT toàn cầu của EXO vào năm 2013. Shin đã hợp tác với một số công ty âm nhạc toàn cầu có ảnh hưởng nhất như Warner Music Group, Warner Chappell Music, Universal Music Group và SM Entertainment cho nhiều dự án lớn khác nhau.

Thiên Phú

Ảnh, clip: BTC