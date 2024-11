Làn sóng đáo hạn sổ tiết kiệm, rót tiền vào BĐS

Lãi suất tiết kiệm trung bình hiện tại vẫn chỉ ở mức 3 - 5,5% với các ngân hàng cổ phần tư nhân, trong khi với nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước, mức này còn thấp hơn đáng kể.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing cho hay, lãi suất tiết kiệm thấp khiến nhiều người đáo hạn sổ tiết kiệm và rót tiền vào các kênh đầu tư như bất động sản (BĐS), đặc biệt là phân khúc BĐS thấp tầng.

Theo báo cáo quý III/2024 của Savills, số lượng giao dịch biệt thự liền kề đang tăng mạnh 194% theo quý và 223% theo năm.

Giá bán liền kề, biệt thự sơ cấp trung bình quý III cũng tăng đáng kể, đạt 235 triệu/m2, tăng 16% theo quý và gần 27% theo năm, theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam.

Các căn thấp tầng đã hoàn thiện đang là lựa chọn ưa thích của khách hàng, nhà đầu tư những tháng cuối năm. Ảnh: Vinhomes

Lý giải xu hướng này, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong phân tích, sức hút của BĐS thấp tầng xuất phát từ hai yếu tố. Một là tính sở hữu lâu dài, hai là gắn liền với nhu cầu về đất ngày càng tăng trong khi cung có hạn.

“Xu hướng rút tiết kiệm để chuyển sang BĐS thực tế đã khởi động từ giữa 2024 chứ không phải bây giờ mới có, nhưng sẽ được tăng tốc mạnh hơn khi có những cú hích như chính sách hấp dẫn của chủ đầu tư lớn trên thị trường, Vinhomes”, TS. Nguyễn Minh Phong nhận định.

Cụ thể, Vinhomes mới đây đã tung chương trình “Cam kết lợi nhuận kép - An toàn hơn tiết kiệm” dành cho sản phẩm thấp tầng đã hoàn thiện với mức cam kết tiền thuê 18% giá trị đầu tư trong 3 năm. Chính sách bom tấn này khiến BĐS thấp tầng vốn đã nóng lại càng thêm “bỏng tay”.

Cơ hội hưởng lợi nhuận nhân đôi

Theo giới đầu tư, sức hấp dẫn của chương trình ưu đãi của Vinhomes nằm ở cơ hội được nhân đôi lợi nhuận một cách chắc chắn và bền vững, yếu tố đặc biệt quan trọng trong đầu tư.

Trước hết, chỉ riêng chính sách cam kết tiền thuê 18% trong 3 năm đã giúp các nhà đầu tư “kê cao gối” nhận tiền lời, bởi tính trung bình, mức lãi của chủ sở hữu lên tới 6% mỗi năm. Đây là con số hấp dẫn so với bất kỳ kênh đầu tư nào hiện tại, đặc biệt là so với kênh tiết kiệm. Thậm chí, nếu trừ đi tỷ lệ lạm phát, mức lãi suất tiết kiệm thực tế còn thấp hơn so với cam kết lợi nhuận của Vinhomes.

Chưa kể, người mua nhà thấp tầng Vinhomes thời điểm này còn được hưởng thêm hàng loạt ưu đãi tài chính giúp tối ưu dòng tiền, tùy theo dự án, như ưu đãi tới 12% tại thời điểm mua cho khách hàng về ở sớm, hỗ trợ vay vốn lên tới 70% giá trị căn nhà, lãi suất 0%, ưu đãi dành cho hội viên VinClub, ưu đãi tặng xe điện VinFast…

“Mua nhà mà vừa không lo dòng tiền đầu vào lẫn dòng tiền sinh lời hàng năm thì đúng là 1 mũi tên trúng 2 đích”, ông Nguyễn Thế Tuấn, chủ một sàn giao dịch BĐS tại Hà Nội, nói.

Nhà đầu tư vào BĐS thấp tầng đã hoàn thiện của Vinhomes có thể yên tâm với mức lợi nhuận tới 16%/năm. Ảnh: Vinhomes

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Thế Tuấn, ngoài những lợi ích tận tay kể trên, giá trị lớn hơn mà người mua nhà nhận được với những dự án thấp tầng của Vinhomes là khả năng tăng giá tối thiểu 10%/năm. Đây là thực tế thấy rõ tại rất nhiều dự án thấp tầng của Vinhomes trong những năm qua.

Ông lấy ví dụ, dự án Vinhomes Green Bay (Hà Nội) cách đây 5 năm, thời điểm năm 2019 có mức giá khoảng 180 triệu đồng/m2. Hiện tại, trên thị trường thứ cấp, nhiều nhà đầu tư muốn mua lại với mức giá khoảng 490 triệu đồng/m2 nhưng chưa chắc mua được. Tính ra, sau 5 năm, mức tăng của dự án này lên tới 171%, tức là khoảng 34,2% mỗi năm.

Theo ông Tuấn, nhiều dự án khác của Vinhomes cũng có mức tăng trưởng đều đặn, như Vinhomes Thăng Long tăng trưởng trung bình hơn 26%/năm, hay Vinhomes Ocean Park 1 trong 5 năm qua đang có mức tăng hàng năm khoảng 24%.

Đánh giá cao cam kết của chủ đầu tư cũng như khả năng sinh lời tốt từ các dự án của Vinhomes, chuyên gia Nguyễn Minh Phong khẳng định, đây là bài toán kinh tế tối ưu cho các nhà đầu tư.

“Cam kết tiền thuê 6%/năm là quá tốt, giúp nhà đầu tư thu hồi được gần 20% tổng vốn bỏ ra sau 3 năm. Cộng thêm giá trị tích sản, thường trên 10%/năm với nhà Vinhomes thì tính ra sau 3 năm, nhà đầu tư sẽ thu hồi tối thiểu 50% vốn. Đây là lợi thế lớn của nhà đầu tư các dự án của Vinhomes”, vị chuyên gia nói.

Theo giới chuyên gia, biểu đồ tăng giá của các dự án Vinhomes là khá dễ hiểu bởi là tổng hòa của những yếu tố “chỉ Vin mới có”. Chuyên gia Nguyễn Minh Phong chỉ ra, ngoài vị trí đắc địa, khả năng tăng giá của BĐS Vinhomes còn có thêm động lực từ cách chủ đầu tư chủ động thúc đẩy, xây dựng hạ tầng hiện đại để gia tăng giá trị cho dự án cũng như cho xã hội. Đặc biệt, một loạt chính sách ưu đãi như hỗ trợ chi phí cho cả chủ nhà và khách thuê được ông đánh giá là thông minh, khi vừa mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho khách hàng, vừa tạo ra sự tấp nập và sôi động cho cả dự án.

Các chương trình thu hút cư dân về ở, khách hàng đến vui chơi, mua sắm,… chính là lực đẩy gia tăng giá trị bền vững cho các khu đô thị Vinhomes. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh đó, những chương trình hút cư dân về ở, đồng hành cùng cộng đồng trong suốt quá trình an cư, kinh doanh, thường xuyên tổ chức các lễ hội bom tấn thu hút du khách và chăm chút cho đời sống tinh thần của cư dân… chính là những trợ lực gia tăng sức sống và giá trị của các khu đô thị “họ Vin”.

“Vinhomes cũng thường xuyên tổ chức lễ hội, có chính sách chăm sóc cư dân khác biệt mà không chủ đầu tư nào có được… khiến các dự án luôn đông đúc, cư dân hài lòng”, ông Phong nói.

Cùng với sức hấp dẫn của các chính sách đang được triển khai, theo các chuyên gia, sản phẩm BĐS thấp tầng Vinhomes có cơ hội giữ vững vị trí là hàng hot số 1 trên thị trường, đặc biệt khi lĩnh vực BĐS đang bước vào giai đoạn sôi động dịp cuối năm.

Thế Định