Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Bá Q. (SN 1982, hiện trú tại Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), đêm 25/7, anh cùng 2 con nhỏ (10 tuổi và 7 tuổi) đón xe khách giường nằm Thu Thoại, biển kiểm soát 29B-053.94 tại ngã 3 thị trấn Cẩm Xuyên ra Hà Nội.

Nhân viên nhà xe Thu Thoại bị “tố” dùng hung khí đánh và truy sát hành khách (Ảnh: N.B.Q)

Khi lên xe, 3 bố con anh Q. được xếp 3 giường dãy 1, hàng ngang đúng như vé đã đặt trước. Tuy nhiên, sau khi di chuyển được khoảng 600m, đến trước cổng nhà xe Thu Thoại (thuộc Khối 1, thị trấn Cẩm Xuyên) chủ xe muốn đổi giường của anh Q. cho người khác. Mặc dù với lý do con nhỏ, anh Q. phải nằm giữa 2 cháu để trông con nhưng nhà xe không đồng ý. Vì thế anh Q. buộc phải xuống để bắt xe khác và ghi lại hình ảnh về nhà xe này.

“Ngay lúc đó, chủ xe, 2 lơ và 1 lái tiến tới ép tôi phải xóa clip và ảnh vừa quay, chụp (tôi có giải thích chỗ này không có biển cấm quay phim, chụp ảnh nên tôi không xóa). Thế rồi 2 lơ xe nhảy vào xe 29B-053.94 lấy ra 2 hung khí tròn, to, dài khoảng 60-80cm (loại gậy này được chuẩn bị sẵn trên xe) xông vào đánh tôi túi bụi vào đầu, tay và mông... Mặc dù 2 con tôi gào khóc thảm thiết nhưng chúng vẫn không buông tha và tấn công tôi nhiều lần sau đó. Vì quá đau, quá hoảng loạn và choáng váng tôi đã chạy về phía có đèn sáng và cầu cứu người dân”, đơn viết.

Sau đó có 2 phụ nữ (nghi là vợ và con gái chủ xe) thuyết phục anh Q. lên xe để đi tiếp, nhưng do quá đau, choáng váng và 2 đứa con quá hoảng loạn nên anh Q. không thể tiếp tục hành trình mà bắt xe vào trình báo sự việc với Công an huyện Cẩm Xuyên và Công an thị trấn Cẩm Xuyên.

Đơn tố cáo nhà xe Thu Thoại của anh Nguyễn Bá Q. (SN 1982, trú tại Hà Nội)

“Khi 3 cha con tôi đã ngồi trong xe taxi, chúng vẫn cố mở cửa để lôi tôi ra đánh, tuy nhiên tôi đã kịp đóng chặt cửa xe và bảo tài xế rời khỏi hiện trường”, anh Q. thất thần nhớ lại.

Cũng theo anh Q., hiện tại toàn thân đau ê ẩm, đặc biệt vùng đầu choáng váng, thường xuyên đau, buồn nôn, chóng mặt không thể ăn, ngủ được. Các con anh cũng trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn.

Anh Q. mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để những hành khách vô tội sau này không bị "bọn côn đồ" hành hung. Đồng thời cảnh báo đến tất cả mọi người hãy lựa chọn cho mình những nhà xe văn minh, lịch sự để tránh những ưu phiền không cần thiết.

Trao đổi với VietNamNet, chủ nhà xe Thu Thoại cho biết: “Anh ta (anh Nguyễn Bá Q - PV) là khách quen, từng đi xe của tôi mười mấy năm nay. Sự việc hôm qua là giữa khách với khách chứ chúng tôi không bao giờ va chạm với khách cả”.

“Lúc đó có một hành khách bị ung thư giai đoạn cuối lên xe, nhưng do vé bị trùng nên phụ xe có đề nghị đổi giường nhưng anh ta không chịu, mà đòi xuống xe rồi quay phim chụp ảnh. Thấy vậy, mấy người trên xe nhảy xuống đòi đánh, có người cầm theo ống tuýp nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản được”, ông Thoại nói thêm.

Điểm bán vé của nhà xe Thu Thoại tại Khối 1 thị trấn Cẩm Xuyên

Khi được hỏi nhân viên nhà xe đã đánh hành khách chưa? Ông Thoại cho biết: “Đó không phải là nhân viên nhà xe. Nhà xe chỉ có 3 người: 1 lái, 1 phụ và 1 quản lý. Đây là giữa khách với khách chứ nhà xe không liên quan, tuy nhiên hai vợ chồng tôi đã nói lời thông cảm và yêu cầu mấy đứa xin lỗi anh ấy”.

Một cán bộ Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, hiện đang chỉ đạo Công an thị trấn Cẩm Xuyên xác minh, làm rõ.