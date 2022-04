Nhạc kịch đầu tiên về đề tài Bác Hồ

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2022), kỷ niệm 40 năm thành lập Nhà hát Công an Nhân dân, ngày 12/4, ekip sản xuất vở nhạc kịch Người cầm lái tổ chức họp báo thông tin về vở diễn.

Nghệ sĩ Lê Tuân đảm nhiệm vai Nguyễn Tất Thành - Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc - Già Thu

Thượng tá - NSND Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân cho biết, nhạc kịch Người cầm lái do Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an chỉ đạo, Nhà hát Công an Nhân dân tổ chức thực hiện. Cố vấn nghiệp vụ Công an Nhân dân: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bảy. Cố vấn nghệ thuật: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Cố vấn âm nhạc: nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Tác phẩm do biên đạo múa Nguyễn Thị Tuyết Minh viết kịch bản và tổng đạo diễn; nhạc sĩ sáng tác Đình Thắng, Hoàng Huy, Duy Minh; biên đạo múa Tuyết Minh, Mạnh Quyền.

Vở nhạc kịch quy tụ đội ngũ làm nghề "hùng hậu" với gần 200 nghệ sĩ, rất nhiều tên tuổi trong các lĩnh vực sân khấu, âm nhạc, múa. “Dựng các vở về đề tài Bác Hồ, nhà hát đã dựng nhiều. Dựng nhạc kịch về Bác thì đây là lần đầu tiên của chúng tôi, áp lực này đè nặng lên vai diễn viên vì khi tham gia nhạc kịch đòi hỏi nhiều kỹ năng kết hợp. Khi vở nhạc kịch được sáng tác, tổ chức dàn dựng cũng là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội nên ê-kíp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả các nghệ sĩ đã đồng sức, đồng lòng vượt qua để làm nên một sản phẩm nghệ thuật ý nghĩa”, NSND Nguyễn Thị Thuý Hiền chia sẻ.

NSƯT Thanh Tâm đảm nhận vai bà Hoàng Thị Loan.

Tổng đạo diễn Nguyễn Tuyết Minh cho hay, vở nhạc được xây dựng dưới hình thức giao hưởng - đại hợp xướng của nghệ thuật hàn lâm, phát huy di sản truyền thống từ sân khấu kịch hát dân tộc, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh bản sắc văn hóa Việt qua thanh âm của những nhạc cụ dân tộc, chất liệu ngôn ngữ múa dân gian đương đại kết tinh tâm hồn, bản sắc truyền thông Việt Nam.

“Điểm nhấn và cũng là thách thức của vở nhạc kịch chính là truyển tải hình tượng Bác Hồ ở nhiều khoảng không gian, thời gian khác nhau như: Nguyễn Sinh Côn lúc 5 tuổi cùng cha mẹ và anh cả Khiêm từ Nam Đàn vào kinh thành Huế, Nguyễn Sinh Côn với nỗi đau đầu đời và tuổi thơ đầy sóng gió khi mẹ Hoàng Thị Loan và em Nguyễn Sinh Sin lâm trọng bệnh mà mất khi Bác mới 11 tuổi, Nguyễn Tất Thành một thanh niên tuổi đôi mươi đã lập trí lớn ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, Nguyễn Ái Quốc khi hoạt động ở Pháp, Mỹ, Quảng Châu…”, nghệ sĩ Tuyết Minh chia sẻ.

Nghệ sĩ Tuyết Minh cho hay, nếu như nghệ sĩ Lê Tuân đảm nhiệm vai Nguyễn Tất Thành - Văn Ba - Nguyễn Ái Quốc - Già Thu rất quan trọng trong vở diễn thì hai người dẫn chuyện là ca sĩ Thu Hường, Kim Long cũng quan trọng không kém.

Ca sĩ Thu Hường, Kim Long đảm nhận vai trò người dẫn chuyện.

Sao Mai Thu Hường chia sẻ, cô đã phải vượt qua thử thách của bản thân, phải cố gắng 200% để hoàn thành vai diễn: “Với tôi hát là nghề, nếu chỉ hát các bài hát trên sân khấu thì đơn giản quá. Nhưng với vai trò là người dẫn chuyện trong vở nhạc kịch về Bác, lại hoá thân vào nhiều nhân vật, lúc là người nô lệ, lúc lại thành bà đầm, có khi lại hoá thân thành quý tộc,…đòi hỏi không chỉ giọng hát tốt mà còn phải diễn xuất hoà cùng dàn diễn viên khác. Tôi có chút áp lực, lo lắng. Nhưng càng tập luyện tôi càng hăng say, có lẽ tình yêu Bác Hồ đã ngấm vào tim tôi ngay từ còn tấm bé. Bởi, khi còn nhỏ, cứ được ra thăm lăng Bác là tôi khóc”.

NSƯT Thanh Tâm - người đảm nhận vai bà Hoàng Thị Loan xúc động rơi nước mắt tại buổi họp báo khi diễn một trích đoạn của vở nhạc kịch kết hợp với bé Song Tùng (vai Nguyễn Sinh Côn). "Đây là một vở nhạc kịch vô cùng đặc biệt mà lần nào tập, đến phân cảnh đóng chung với bé Song Tùng tôi cũng khóc vì quá nhiều cảm xúc”, NSƯT Thanh Tâm chia sẻ.

Vở diễn sẽ ra mắt khán giả vào ngày 24/4 và 17/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tình Lê