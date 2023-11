Ở trận đấu rất được chờ đợi này, CAHN đón nhiều tin vui. Đầu tiên là màn ra mắt của tân HLV trưởng Gong Oh Kyun - người được kỳ vọng giúp đội bóng ngành công an xây dựng lối chơi tấn công đẹp mắt.

CAHN nhiều khả năng cũng đón sự trở lại của Quang Hải sau hơn 1 tháng điều trị chấn thương bắp chân. Ngoài sự vắng mặt của Văn Hậu, chủ nhà gần như có đầy đủ lực lượng.

HLV Gong Oh Kyun ra mắt CAHN

Xét về mọi mặt, CAHN đều được đánh giá cao hơn HAGL. Tại vòng 2 V-League 2023/24, dù phải làm khách tại Pleiku nhưng CAHN vẫn thắng đậm HAGL 3-0.

Lần này, khi trở về sân nhà, Quang Hải và các đồng đội tự tin hướng tới một chiến thắng khi tiếp đón đội bóng phố Núi.

HAGL gặp khó trước CAHN

Trong khi CAHN hừng hực khí thế, HAGL được dự báo là “lành ít dữ nhiều” trong chuyến làm khách lần này. Đội bóng của HLV Kiatisuk đặt mục tiêu cầm hòa CAHN trong 90 phút thi đấu chính thức và đưa trận đấu vào loạt luân lưu may rủi, nhưng đây là nhiệm vụ không dễ hoàn thành.

Ngoài trận CAHN vs HAGL, tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023/24 còn có những cặp đấu đáng chú ý khác giữa SLNA vs Đồng Tháp, Khánh Hòa vs Hà Tĩnh, Bình Phước vs Nam Định.