Chủ nhà khát thắng

Việc HLV Jitka Klimkova chọn tuyển nữ Việt Nam là quân xanh cuối cùng để cọ xát trước khi chính thức bước vào chiến dịch World Cup cho thấy đội chủ nhà rất coi trọng trận đấu này và tôn trọng đối thủ.

Trên BXH FIFA, New Zealand đang xếp hạng 26, hơn Việt Nam 6 bậc. Tuy nhiên trên thực tế, đội chủ nhà World Cup 2023 có sự vượt trội về nhiều mặt, đặc biệt là thể hình, thể lực.

Không chỉ là trận đấu giúp New Zealand hoàn thiện kỹ-chiến thuật, đoàn quân của HLV Jitka Klimkova còn hướng tới một chiến thắng nhằm tạo cú hích cho World Cup.

Tuyển nữ New Zealand rất cần một chiến thắng trước World Cup

Phong độ của tuyển nữ New Zealand trước thềm World Cup nữ 2023 không mấy sáng sủa. Họ trải qua 10 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng (thua 8/10 trận) kể từ sau khi đánh bại Philippines 2-1 vào tháng 9 năm ngoái. Hàng công của New Zealand chỉ ghi 1 bàn thắng trong 7 trận trong năm 2023.

Rõ ràng trận gặp tuyển nữ Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn với New Zealand. Thủ quân tuyển New Zealand, hậu vệ Ali Riley nhấn mạnh: "Một trận đấu rất quan trọng, là trận cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới. Cuộc đọ sức với tuyển nữ Việt Nam cũng là lời kêu gọi với CĐV New Zealand tới xem trận khai mạc tại Auckland".

Tuyển nữ New Zealand chắc chắn sẽ làm tất cả để giành chiến thắng, và điều này càng giúp cho tuyển nữ Việt Nam thu được nhiều kết quả trong chặng nước rút chuẩn bị cho World Cup.

Chỉnh thước ngắm cho World Cup

Cũng như đối thủ, HLV Mai Đức Chung đặc biệt coi trọng trận đấu. New Zealand không được đánh giá cao bằng tuyển Đức, nhưng vẫn mang tới nhiều thử thách và trải nghiệm cho tuyển nữ Việt Nam.

Đầu tiên là bài toán kiểm tra về thể lực, sự thích nghi với thời tiết của Huỳnh Như và các đồng đội. Những ngày qua, trời lạnh kèm theo mưa khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trong các buổi tập. Nhưng tất cả phải nhanh chóng vượt qua để có màn trình diễn tốt nhất ở World Cup.

Tuyển nữ Việt Nam từng bước thích nghi với thời tiết lạnh

Về lối chơi, HLV Mai Đức Chung gần như chắc chắn xây dựng một hàng thủ vững chắc, rèn kỹ các bài chống bóng bổng và phản công nhanh. Đây chính là bài tủ của tuyển nữ Việt Nam sẽ sử dụng ở World Cup 2023.

Vấn đề là cách chơi của tuyển nữ Việt Nam hiệu quả tới đâu, khi các đối thủ đều rất mạnh, trong khi vấn đề thời tiết và chênh lệch múi giờ vẫn chưa được giải quyết.

HLV Mai Đức Chung khẳng định mình có nhiều giải pháp chiến thuật. Đó là giữ cự ly đội hình chặt chẽ khi phòng ngự, các vị trí đứng gần nhau để sẵn sàng bọc lót. Ở những buổi tập gần đây, ông Chung cho học trò tập dàn đội hình phòng ngự trong cự ly hẹp, nhằm giúp các hậu vệ tăng phản xạ cũng như tốc độ xử lý và phán đoán.

Huỳnh Như và các đồng đội hoàn thiện mình trước World Cup

Cũng như trận gặp tuyển Đức, Thanh Nhã và các đồng đội luôn sẵn sàng cho những pha phản công nhanh bằng phối hợp bóng sệt, đập nhả và bứt tốc. Với cách chơi như vậy, việc xử lý nhanh, dứt điểm quyết đoán, chắt chiu cơ hội là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, những tình huống cố định cũng giúp tuyển nữ Việt Nam có thể tạo nên sự khác biệt cho trận đấu.

New Zealand không phải là đội bóng quá mạnh, giúp tuyển nữ Việt Nam kiểm tra sự nhuần nhuyễn và hiệu quả trong lối chơi, để từ đó tiếp tục có những điều chỉnh cho trận gặp Tây Ban Nha, trước khi chính thức bước vào World Cup.

Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Lương Thị Thu Thương, Lê Thị Diễm My, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu Thảo, Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Hải Yến, Huỳnh Như.