Nhan sắc của nữ diễn viên 22 tuổi vào vai nàng tiên cá

Ngày 10/9, Disney tổ chức sự kiện D23 Expo nhằm giới thiệu đến khán giả hàng loạt dự án bom tấn đặc sắc sắp sửa ra mắt. Trong số đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào teaser trailer đầu tiên của The Little Mermaid (Nàng tiên cá) cũng như hình ảnh đầu tiên của Ariel (do Halle Bailey thủ vai).

Phóng tác dựa trên phiên bản hoạt hình năm 1989, Nàng tiên cá lần này do đạo diễn Rob Marshall (Hồi ức của một Geisha, Mary Poppins trở lại) nhào nặn. Đây là dự án rất được trông chờ, do vậy ai vào vai nàng tiên cá đều được quan tâm.

Halle Bailey có tạo hình đẹp và gây ấn tượng bởi giọng hát khi cô thể hiện ca khúc kinh điển Part of Your World của Jodi Benson trong phiên bản hoạt hình năm 1989. Tuy vậy nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 2000 trong vai Ariel vẫn làm bùng nổ tranh cãi, phần đông cho rằng Halle Bailey chưa đủ hấp dẫn để làm nàng tiên cá.

Halle Bailey sở hữu mái tóc xoăn và nhan sắc cá tính. Có lẽ vì vậy mà cô mang đến vẻ đẹp khác biệt cho nàng tiên cá phiên bản người đóng, với vẻ đẹp khác xa hình dung của khán giả khi đã từng xem phiên bản hoạt hình 33 năm trước.

Halle Bailey sinh năm 2000, xuất thân là người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ. Cùng với chị gái Chlöe, Halle Bailey đã giành 5 đề cử Grammy từ năm 2018 đến nay.

Không chỉ nổi bật trong lĩnh vực ca hát, Halle Bailey là diễn viên triển vọng khi vai Skyler Forster trong sitcom Grown-ish mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên phụ đột phá thể loại series hài tại NAACP Image Awards 2020. Tháng 5/2023, bộ phim Nàng tiên cá do cô đóng chính sẽ ra mắt toàn cầu, hứa hẹn là bom tấn màn ảnh hè năm sau.

Halle Bailey sở hữu thân hình nóng bỏng, nhan sắc cá tính cùng phong cách không trộn lẫn. Trang cá nhân của nữ diễn viên hiện có hơn 3 triệu người theo dõi.

Halle Bailey được chọn vào vai nàng tiên cá từ năm 2019 sau khi tham gia vào một cuộc tuyển chọn mở rộng cực kỳ căng thẳng. Đạo diễn Rob Marshall nhận xét Halle Bailey là sự kết hợp hiếm có của tinh thần, trái tim, tuổi trẻ, sự ngây thơ và chất phác, những yếu tố cần thiết để đảm nhận vai Ariel.

Cuối năm 2021, Halle Bailey bắt đầu hẹn hò với rapper kiêm YouTuber DDG.

An Na