Hoàng Thị Yến Nhi (SBD 165) là một trong những thí sinh có gương mặt khả ái nhất vòng chung kết Miss World Vietnam 2023 với đường nét thanh tú, nụ cười rạng rỡ. Người đẹp sinh năm 2000, có chiều cao 1,7m, số đo 3 vòng: 79-59-88cm. Cô đến từ Đồng Nai, hiện là người mẫu tự do.

Chia sẻ với VietNamNet, Yến Nhi cho biết thi Miss World Vietnam để mong thuận lợi hơn trong công việc và thử thách bản thân. “Tôi mong trở thành người có ích cho xã hội, truyền cảm hứng giúp các bạn trẻ tự tin, sống nhân ái hơn. Miss World Vietnam là cơ hội để tôi thử sức, thêu dệt ước mơ. Bởi dù thành công hay thất bại, chúng ta vẫn phải nỗ lực, kỳ vọng, biết ơn những gì đã và đang làm”, cô tâm sự.

Yến Nhi từng nghĩ mình bị loại từ sơ khảo vì thấy thí sinh khác trả lời hay, được ban giám khảo hỏi nhiều. Đến phần thi của mình, do lo sợ nên cô vừa nói vừa run, chỉ được đặt một câu hỏi và không chia sẻ được nhiều với giám khảo. “Đến lúc nhận kết quả lọt chung khảo, tôi vỡ oà hạnh phúc. Tôi không thể quên kỷ niệm này, cảm ơn BTC đã tạo nên cuộc thi để tôi và các thí sinh thực hiện ước mơ”, 10x trải lòng.





Người đẹp 23 tuổi nhận thấy điểm yếu lớn nhất là sự rụt rè trong giao tiếp, khả năng tiếng Anh. Tuy nhiên, cô nghĩ điều khiến bản thân khác biệt so với dàn thí sinh là sự tươi mới, năng lượng tích cực và từng tham gia các hoạt động về điện ảnh, thời trang.

Yến Nhi tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng, Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại nhưng có cơ duyên với nghề mẫu ảnh. Thời sinh viên, cô trải qua nhiều công việc: bồi bàn, mẫu trang điểm rồi có cơ hội làm mẫu ảnh. Công việc này giúp người đẹp khai thác thế mạnh, tạo thu nhập trang trải cuộc sống. Cô thấy may mắn khi tiếp xúc với ống kính, tự hào về nghề mẫu, hạnh phúc khi được bạn bè, họ hàng khen ngợi nhờ những tấm hình đẹp.





Sau vòng sơ khảo, Yến Nhi từng bị một số khán giả chê bai học vấn khi học cao đẳng. “Tôi rất buồn khi thấy mọi người bình luận rằng đẹp mà học thức kém thì cũng như không. Nhưng do hoàn cảnh gia đình, tôi chỉ dám học hệ cao đẳng để đỡ tốn kém. Tôi cũng từng tự ti về học vấn nhưng coi đây là động lực để cố gắng hơn. Nếu sau này có cơ hội học cao hơn, trau dồi tiếng Anh, tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thiện thiếu sót”, người đẹp trải lòng với VietNamNet.





Ít ai biết, Yến Nhi trải qua tuổi thơ khó khăn do cha mẹ ly dị từ năm cô học lớp 7. “Tôi sống dưới quê với ông bà và 2 em. Đến cấp 3, tôi may mắn hơn khi được lên thành phố, ở nhà bác và học tập, rồi tự lên Sài Gòn kiếm sống. Điều này khiến tôi trở thành người thiếu sự quan tâm, kém tự tin. Tuy nhiên, do tự lập từ nhỏ nên tôi mạnh mẽ, cố gắng làm việc để có cuộc sống tốt đẹp hơn”, cô thổ lộ.

10x tâm sự, nhiều người chưa tiếp xúc hay nghĩ cô khó gần, ít nói. Nhưng thực tế, Yến Nhi thích tạo niềm vui và truyền năng lượng cho mọi người, khác với vẻ mặt ít cười.

Hoa hậu Thùy Tiên và Đen Vâu là 2 người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn nhất với Yến Nhi. Cô được truyền cảm hứng bởi những chiêm nghiệm sâu sắc, tinh tế trong lời hát của Đen và hành trình nỗ lực kiến tạo giá trị cho cộng đồng của Miss Grand International 2021.

Thí sinh quê Đồng Nai quan tâm đến vấn đề trẻ em bị bỏ rơi, thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Cô mong thực hiện những dự án giúp các em có cuộc sống tốt hơn, điều kiện đầy đủ hơn để học tập và phát triển.





Yến Nhi hiện ra sức rèn luyện, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để tỏa sáng ở vòng chung kết. Tương lai, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu, dự định học cao hơn và thử sức kinh doanh.