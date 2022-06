Nhiễm biến thể BA.5 người bệnh có triệu chứng gì?

Kể từ khi bùng phát vào năm 2019, virus SARS-CoV-2 đã đột biến nhiều lần. Những biến thể “gây lo ngại" bắt đầu xuất hiện như Alpha, sau đó tới Delta và Omicron.

Cho đến nay, biến thể Omicron chiếm ưu thế tối đa trên toàn cầu. Tuy nhiên, biến thể này cũng đã đột biến và hình thành các nhánh phụ, chẳng hạn như BA.4 và BA.5.

Ảnh minh họa: Sarasota

Theo The Healthsite, một số đặc điểm của biến thể phụ BA.5 là:

- Có tốc độ lây lan cao

- Gây ra các triệu chứng nhẹ hơn, tương tự các nhánh của Omicron

- Tác động ở đường hô hấp trên (mũi) trong khi chủng virus SARS-CoV-2 gốc ảnh hưởng nhiều tới phổi

Các triệu chứng chính của BA.5 gồm sốt hoặc ớn lạnh, khó chịu, mất khứu giác, ho, mệt mỏi, nghẹt mũi, sổ mũi.

Ngoài ra, người bệnh cũng có thể khó thở, thở gấp, đau cơ bắp, đau đầu, đau họng, buồn nôn hoặc nôn mửa, tiêu chảy.

Theo Independent, vào tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xem xét dữ liệu về BA.4 và BA.5 để đánh giá mức độ lây nhiễm hoặc nguy hiểm so với các biến thể trước đó. WHO đã thêm 2 biến thể phụ trên vào danh sách giám sát.

Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu lần lượt dán nhãn BA.4 và BA.5 là “các biến thể gây lo ngại” vào giữa tháng 5.

Viện Robert Koch (RKI) là cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Đức. Mới đây, RKI đã xác nhận dòng phụ BA.5 của Omicron đã trở thành biến thể chiếm ưu thế ở Đức, chiếm khoảng một nửa số ca mắc mới.

Ước tính, BA.4 và BA.5 gây ra khoảng 35% ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ vào tuần 3 tháng 6, so với 29% của tuần trước đó.