Tính đến hết tháng 6/2023, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 là 4,078 tỷ kWh, đạt 58,1% kế hoạch năm 2023, cao hơn cùng kỳ năm 2022 547 triệu kWh.

Đại diện công ty cho biết, công ty đã chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp than trong việc điều chỉnh hợp đồng tăng khối lượng than nhập trong các tháng mùa khô năm 2023; Bám sát, đôn đốc các nhà cung cấp than nhằm đảm bảo công tác giao nhận than cho nhà máy kịp thời và đủ khối lượng theo yêu cầu. Lượng than tồn kho của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 hiện tại sẵn sàng đáp ứng kế hoạch vận hành sản xuất điện cho các tháng còn lại của năm 2023.

Đảm bảo nguồn nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất

Song song với đảm bảo công tác sản xuất, Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Công ty đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống quan trắc tự động, liên tục và truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh các thông số về bụi, khí thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước làm mát, camera giám sát, hệ thống lấy mẫu nước thải tự động...

Khuôn viên nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Chú trọng việc trồng cây xanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã trồng hơn 1.500 cây xanh như hoàng yến, hồng, thông, phi lao…

Bên cạnh đó, theo đại diện Nhiệt điện Mông Dương, công ty cũng chú trọng công tác phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) tại nơi làm việc. Cụ thể là việc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ - PCCN theo quy định, tập trung kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

“Trong các tháng cuối năm 2023, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn song hành với nhiệm vụ đảm bảo môi trường”- đại diện công ty cho biết.

Vĩnh Phú