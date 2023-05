Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương báo cáo tại cuộc họp

Tính đến hết ngày 21/5/2023, sản lượng điện sản xuất của Công ty Nhiệt điện Mông Dương là 3.174 triệu kWh, đạt 45,22% so với kế hoạch giao năm 2023, đạt 75,71% sản lượng điện giao mùa khô năm 2023, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 346 triệu kWh, góp phần giảm điện tự dùng và suất hao nhiệt nhà máy.

Công ty đã hoàn thành ký kết hợp đồng cung cấp than năm 2023 với đơn vị cung ứng than là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc. Từ đầu năm đến ngày 21/5, tổng khối lượng than giao nhận của công ty là 1.539.310 tấn, vượt tiến độ hợp đồng đã ký.

Đảm bảo phát điện theo kế hoạch huy động của Điều độ hệ thống điện quốc gia trong 3 tháng cao điểm mùa khô năm nay (tháng 5, tháng 6, tháng 7), công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban liên quan thực hiện các giải pháp tăng khối lượng than tiếp nhận và tồn kho của nhà máy.

Ngoài ra, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chủ động mua sắm nguyên vật liệu cho vận hành và sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa. Công ty đã cơ bản bản hoàn thành ký kết hợp đồng với các đối tác cung cấp vật tư, thiết bị trước quý I/2023. Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật và nhân lực sửa chữa được bố trí trực 24/24 để đảm bảo kịp thời xử lý khi có xảy ra sự cố. Công tác đảm bảo môi trường của công ty cũng được giữ vững.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 đánh giá cao những nỗ lực trong đảm bảo sản xuất điện của Công ty Nhiệt điện Mông Dương và việc đảm bảo nguồn lực, vật tư, sẵn sàng sửa chữa kịp thời các bất thường của công ty; Đồng thời yêu cầu công ty tiếp tục đảm bảo độ khả dụng tối đa, sẵn sàng vận hành của các tổ máy, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng tối đa theo yêu cầu của hệ thống điện, gắn liền công tác sản xuất điện với đảm bảo môi trường.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 và đoàn công tác đến kiểm tra công tác vận hành các tổ máy

Trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hiện nay, ông Danh đề nghị công ty tích cực tuyên truyền đến CBCNV và người thân thực hành tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không cần thiết trong gia đình, tham gia và phát động thi đua đảm bảo sản xuất điện mùa khô năm 2023.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 nhấn mạnh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương cần đảm bảo dự phòng đủ than trong mọi tình huống, tăng dần lượng than tồn kho theo định mức đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tối đa việc cung cấp than liên tục cho sản xuất điện.



Vĩnh Phú