Lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sáng nay (28/4) cho biết, đơn vị này vừa đồng loạt kiểm tra nhiều chi nhánh, điểm giao dịch của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88).

Một điểm giao dịch của Công ty F88 ở TP Thủ Dầu Một bị công an kiểm tra - Ảnh: H.H

Theo đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở là chi nhánh và điểm giao dịch của Công ty F88 ở các phường Hiệp An, Phú Lợi, Phú Mỹ,… Ngoài lực lượng của Cơ quan CSĐT, Công an TP Thủ Dầu Một cũng huy động nhiều lực lượng như CSGT, Cảnh sát trật tự, công an phường để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình làm việc.

Tại thời điểm kiểm tra, mọi hoạt động giao dịch của chi nhánh Công ty F88 phải tạm dừng.

Theo ghi nhận của PV, đến sáng nay (28/4), một số điểm giao dịch của Công ty F88 vừa bị công an kiểm tra đã đóng cửa, một số điểm giao dịch khác vẫn hoạt động bình thường.

Công an làm việc bên trong một điểm giao dịch của Công ty F88 - Ảnh: H.H

Ngoài ra, công an các địa phương trong toàn tỉnh Bình Dương cũng đã kiểm tra 15 chi nhánh, điểm giao dịch khác của Công ty F88 đóng trên địa bàn. Việc kiểm tra này được thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương theo kế hoạch.