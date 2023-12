Ngày 18/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự trước và trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các đơn vị chức năng và công an các huyện, thành phố bóc gỡ nhiều ổ nhóm tín dụng đen.

Cụ thể, Công an tỉnh đã phát hiện đối tượng Mẫn Hoài Nam (30 tuổi, thường gọi là Nam “Bắc”, trú xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ) hoạt động tín dụng đen, “bốc họ”, cầm cố tài sản theo hình thức hợp đồng vay tiền trá hình thế chấp tài sản.

Để có người giúp sức, Nam đã “chiêu mộ” thêm Đinh Trọng Tuấn (26 tuổi, thường gọi là Tuấn “gấu”, trú tại xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy) có nhiệm vụ viết giấy mua bán tài sản, thúc người vay trả gốc và lãi.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hà. Ảnh CACC

Các đối tượng thường cho vay với hình thức tín chấp, thế chấp tài sản lãi suất cao từ 3.000 - 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày qua hợp đồng.

Để tránh để lại dấu vết, những hợp đồng này đều không thể hiện lãi suất cụ thể. Nếu “con nợ” vay thế chấp bằng tài sản thì các đối tượng cho vay dưới dạng viết giấy mua bán các tài sản nhằm che giấu thủ đoạn cho vay nặng lãi.

Quá trình kiểm tra cơ sở kinh doanh của Nam và đồng bọn, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 xe mô tô, nhiều giấy tờ, giấy phép đăng ký xe, và sổ sách liên quan đến việc cho vay tiền.

Cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Mẫn Hoàng Nam cho khoảng 80 người vay với tổng số tiền khoảng 600 triệu đồng, thu lời bất chính khoảng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Hà (33 tuổi, thường gọi là Hà “đê”, trú tại phường Phương Lâm, TP. Hòa Bình) cũng có hoạt động cho vay nặng lãi.

Nhiều người đã vay tiền từ “bà trùm” với lãi suất từ 5.000 - 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, cao gấp từ 9 đến 18 lần mức lãi suất cao nhất quy định. Khi người vay không có tiền trả lãi, Hà lập tức cho người đến nhà đe dọa, uy hiếp tinh thần.

Khám xét nhà ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều căn cước công dân và hợp đồng mua bán ô tô, xe máy…

Tại cơ quan công an Hà khai nhận, hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2016. Riêng năm 2023, Hà cho khoảng 30 người vay với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.