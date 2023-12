Chiều 15/12 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita và doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh này.

Sàng hỗ trợ các doanh nghiệp đến đầu tư tại Việt Nam

Hoan nghênh các doanh nghiệp đến đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu: “Việt Nam có nền kinh tế đang phát triển nên việc giao lưu, học hỏi và phát triển các dịch vụ là rất cần thiết”.

Thủ tướng nhấn mạnh, lãnh đạo các địa phương, bộ ngành của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp của Nhật Bản nói chung và tỉnh Gunma đến đầu tư.

Hưởng ứng lời đề nghị đầu tư của doanh nghiệp ẩm thực về chuỗi cửa hàng bánh bạch tuộc của Nhật, Thủ tướng cho rằng, các món ăn Nhật rất hấp dẫn và được người Việt yêu thích. Vì lẽ đó mà những nhà hàng món ăn Nhật tại Việt Nam đều thành công.

Bên cạnh đó, Thủ tướng mong muốn các sản phẩm về công nghiệp, ô tô, điện gia dụng - những lĩnh vực nổi tiếng ở Nhật Bản sớm được chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, sử dụng lao động, nguyên liệu tại Việt Nam. Nhật Bản hiện là đối tác thứ 4 của Việt Nam; đầu tư, du lịch đứng thứ 3. Vì vậy, Việt Nam khuyến khích Nhật Bản tăng đầu tư.

Nhận định Gunma là nơi có địa hình đặc biệt khi xung quanh là núi, gần thủ đô Tokyo, thu được nhiều kết quả quan trọng về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vào nhà máy không thấy công nhân, tức tính tự động hóa rất cao, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam bày tỏ ấn tượng khi các doanh nghiệp của tỉnh Gunma chọn cách đi, phát triển độc đáo và có thể bổ sung cho Việt Nam.

Đề nghị ngân hàng Nhật Bản tham gia cơ cấu ngân hàng yếu kém tại Việt Nam

Thủ tướng cũng thông báo đến các doanh nghiệp Gunma, trong 11 tháng qua, Việt Nam đã thu hút gần 30 tỷ USD vốn FDI, tăng 15% so với 2022; giải ngân được 20 tỷ USD, tập trung nhiều vào chế biến, chế tạo, chuyển đổi xanh. Việt Nam đang tiến hành 3 đột phá chiến lược: Thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Trong đột phá về thể chế, Việt Nam hướng tới thị trường cạnh tranh, cân đối cung - cầu, hấp thụ quy luật thị trường khách quan, giảm can thiệp hành chính nhưng vẫn cần can thiệp của Nhà nước trong trường hợp cần thiết. Khi cần, Nhà nước vẫn can thiệp để ổn định về giá, tránh những cú sốc lớn, như quản lý điện, xăng dầu.

Với đột phá về hạ tầng, Thủ tướng cho hay, logistics hiện chiếm khoảng 17% GDP, tức chi phí vẫn cao nên cần tập trung vào hạ tầng giao thông để giảm chi phí logistics, giúp giảm đầu vào và giá thành sản phẩm, đồng thời tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

Một vấn đề khác, theo Thủ tướng, hiện các nhà đầu tư đang quan tâm đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Việt Nam cần tập trung nâng cao để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư.

Thông tin thêm về việc các ngân hàng lớn của Nhật đã đầu tư vào Việt Nam, Thủ tướng cho biết, có ngân hàng đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị các ngân hàng Nhật Bản khi đầu tư vào Việt Nam cần tham gia cơ cấu một số ngân hàng yếu kém.

Bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp vào đầu tư tại Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, điều này không những mang lại lợi ích cho cả hai bên mà còn thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Điển hình như việc Nhật Bản có kinh nghiệm trong xây dựng đường sắt cao tốc, có địa hình tương đồng Việt Nam nên hai bên có thể nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực này.

NHIỀU DOANH NGHIỆP NHẬT MUỐN ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM Chia sẻ với Thủ tướng, Giám đốc Tập đoàn Cainz Hiromasa Tsuchiya (một trong những doanh nghiệp chuyên về đồ nội thất lớn nhất Nhật Bản) cho biết, công ty này đang nhắm vào đầu tư tại thị trường Trung Quốc và lập chi nhánh tại Thượng Hải, nơi nhập sản phẩm là Việt Nam (TP.HCM). Tập đoàn này mong muốn được tăng cường đầu tư và nhắm vào thị trường Việt Nam. Giám đốc Công ty Hotland Co.Ltd Morio Sase (DN có chuỗi hàng chuyên về bánh bạch tuộc Takoyaki) cho biết, trong hơn 700 cửa hàng của công ty có nhiều cửa hàng tại Đông Nam Á, song chưa có cơ sở tại Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp này mong muốn được mở cơ sở bánh bạch tuộc tại Việt Nam. Hiện có 150 người Việt đang làm việc tại Hotland. Doanh nghiệp thường tổ chức các buổi tiệc giao lưu, người lao động thích được leo núi ngắm Phú Sĩ, ngắm hoa anh đào, thích uống bia, karaoke, và rất vui vẻ.

