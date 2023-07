UBND TP Đà Nẵng vừa có thông báo danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn thành phố có nhu cầu vay vốn theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Theo đó, 3 dự án có nhu cầu vay vốn với tổng số tiền hơn 545 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, 1 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân.

Cụ thể, dự án chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) của Liên danh Công ty CP Đức Mạnh - Công ty CP Đầu tư xây dựng 579 có tổng mức đầu tư 661 tỷ đồng. Dự án gồm 957 căn hộ, đã hoàn thành khối nhà C và đang triển khai thi công 2 khối nhà A, B.

Dự án này có nhu cầu vay 270 tỷ đồng.

3 dự án nhà ở xã hội ở TP Đà Nẵng muốn vay hơn 545 tỷ đồng trong gói 120.000 tỷ đồng. (Ảnh: Hồng Khanh)

Một dự án khác của Liên danh Công ty CP Đức Mạnh - Công ty CP Đầu tư xây dựng 579 là chung cư cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư Đại Địa Bảo (đường Dương Lâm, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) có nhu cầu vay 90 tỷ đồng.

Dự án này có tổng vốn đầu tư 367 tỷ đồng gồm 739 căn hộ. Chủ đầu tư đã hoàn thành thi công 2 khối nhà A và B, còn khối nhà C đang thi công.

Cuối cùng là dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (vệt kẹp giữa đường ĐT.602 và đường số 4, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) của Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn - Thuận Phước có nhu cầu vay gần 186 tỷ đồng.

Khu chung cư gồm 1.760 căn hộ. Hiện, chủ đầu tư đã hoàn thành thi công các khối nhà E1, E2, B1, B1A, B3, trường mầm non, sân thể thao; đang triển khai các khối nhà E3, E4, B2, khối dịch vụ thể thao.

Liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, theo báo cáo, đến hết tháng 5/2023, đã hoàn thành 15.213 căn hộ chung cư và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên.

Đà Nẵng đã sử dụng nguồn vốn ngân sách đã đầu tư hoàn thành 39 dự án chung cư với 10.579 căn hộ và 2 dự án ký túc xá sinh viên tập trung với 1.146 phòng. Tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay hơn 3.500 tỷ đồng.

Đà Nẵng đang thực hiện thủ tục chuyển đổi công năng 2 dự án ký túc xá sinh viên sang nhà ở xã hội cho công nhân với 728 căn hộ và đang triển khai 1 dự án với 209 căn hộ.

Đối với các dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách, Đà Nẵng đang có 9 dự án với 7.511 căn hộ, hoàn thành 4.634 căn hộ và đang xây dựng 2.877 căn hộ. Thời gian này, Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai kêu gọi đầu tư 4 dự án với khoảng 3.500 căn hộ.

