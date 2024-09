Giá chung cư tăng cao, gây áp lực cho người trẻ

Với dân số hơn 10 triệu người và 55% trong độ tuổi trẻ, theo Savills Việt Nam, khoảng 30% dân số trong độ tuổi này tại TP.HCM có nhu cầu mua nhà. Tuy nhiên, mật độ dân số cao trong khi quỹ đất phát triển nhà ở thành phố ngày càng thu hẹp, dẫn đến giá nhà ở TP.HCM liên tục tăng trong những năm qua.

Theo báo cáo của CBRE chỉ có 500 căn hộ chung cư mới được mở bán trong tháng 1 và tháng 2 năm nay, trong 4 tháng tiếp theo thành phố cũng chỉ mở bán thêm 1.200 căn hộ, chủ yếu ở khu vực đông và nam thành phố. Phần lớn các dự án mới được mở bán ở TP.HCM trong hai quý đầu năm 2024 là các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện có.

Do nguồn cung mới vẫn còn hạn chế, các dự án mở bán mới ở TP.HCM trong tháng 2 đều đạt tỷ lệ bán hàng tích cực, với gần 80% số căn hộ được bán thành công. vượt qua 1.100 căn, gần gấp đôi so với tháng 1.Tổng cộng chỉ có 1.700 căn hộ được bán trong nửa đầu năm 2024, giảm 20% so với nửa đầu năm 2023.

Ảnh minh hoạ: Seaholdings

Đồng thời, giá bán sơ cấp ở TP.HCM tiếp tục tăng nhẹ, tăng 3% theo quý và 6% theo năm, đạt trên 63 triệu đồng/m². Trong suốt tháng 2/2024, một vài dự án gần khu trung tâm thương mại (CBD) đã được mở bán cách đây 5 - 7 năm thông báo bán một số căn hộ còn lại với giá bán gần gấp đôi so với các giai đoạn bán trước. Với xu hướng tăng giá bán sơ cấp trong thị trường căn hộ TP.HCM, cùng với việc các dự án điều chỉnh giá bán cao hơn so với các giai đoạn trước, giá bán thứ cấp tại TP.HCM cũng ghi nhận mức tăng 4% theo quý và 3% theo năm.

Mặt khác, ba bộ luật sửa đổi (Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Đất đai) có hiệu lực từ tháng 8/2024 cũng tác động đến giá bán các căn hộ. Trong thời gian tới, thị trường căn hộ TP.HCM được dự báo tiếp tục chứng kiến giá bán sơ cấp tăng khoảng 5% so với năm trước.

Trong bối cảnh cầu vượt cung như hiện tại, nhiều gia đình trẻ ở TP.HCM lựa chọn các khu vực phụ cận thành phố để thực hiện giấc mơ an cư, giảm thiểu áp lực về tài chính. Đồng thời với hệ thống giao thông phát triển, các khu vực này được nhiều gia đình lựa chọn như điểm đến mới vì khả năng thuận tiện trong di chuyển, mức sống cân đối cùng giá thành hợp lý.

“Điểm đến” mới của nhiều gia đình trẻ

Trong những năm gần đây, khi thị trường BĐS đang thanh lọc, bài toán được đặt ra là làm sao để có thể tìm được các dự án chất lượng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về an cư lẫn đầu tư? Theo khảo sát, ngoài yếu tố về giá, hạ tầng giao thông cũng là yếu tố quan trọng khi tìm kiếm các dự án bất động sản. Trong nhịp sống hiện đại, việc có thể thuận tiện di chuyển đến các khu vực thuộc trung tâm thành phố giúp người trẻ có thể tìm kiếm các cơ hội về việc làm cũng như hòa nhịp vào nhịp sống đô thị.

Nhiều người trẻ lựa chọn các dự án tại khu vực phụ cận phía tây TP.HCM nhờ vào hạ tầng giao thông và khả năng di chuyển nhanh chóng. Sự hình thành của các tuyến đường trọng điểm đã góp phần liên thông các quận và tạo cú hích cho sự phát triển của khu vực này. Đơn cử nếu muốn từ khu vực phụ cận phía tây về trung tâm thì di chuyển trên tuyến huyết mạch hiện hữu Võ Văn Kiệt, đi xuống khu vực phía nam thì có đại lộ Nguyễn Văn Linh và chỉ cần qua cầu Phú Mỹ thì có thể kết nối đến khu đông thành phố.

Ngoài ra khi lựa chọn các dự án chung cư thay vì nhà phố, nhà trong hẻm, người trẻ cũng mong muốn tìm kiếm các môi trường sống tiện nghi và an toàn. Trên thực tế, trong giai đoạn hiện tại không có nhiều dự án có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trên do các chính sách về bất động sản còn đang hoàn thiện.

Nắm bắt được nhu cầu này, Seaholdings đã phát triển dự án Destino Centro tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, với vị trí cách Quận 1 và Phú Mỹ Hưng 25 phút di chuyển. Đồng thời, dự án còn hứa hẹn tiềm năng đầu tư cùng khả năng sinh lời vượt trội khi tọa lạc tại tuyến đường giao thông huyết mạch quốc lộ 1A với mặt tiền rộng 64m thuận tiện di chuyển đến các tỉnh miền Tây và đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh minh hoạ: Seaholdings

Với các lợi thế nói trên, dự án Destino Centro hứa hẹn không chỉ góp phần giải quyết vấn đề về nhu cầu nhà ở, mà còn đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực phụ cận phía tây TP.HCM.

Ảnh minh hoạ: Seaholdings

Theo Seaholdings, ngày 28/9 sẽ diễn ra lễ khai trương căn hộ mẫu tại số 54, Quốc lộ 1A, Mỹ Yên, Bến Lức. Sự kiện không chỉ cung cấp các thông tin đầy đủ về dự án, cung cấp không gian trải nghiệm thực tế cho khách tham dự mà còn đem lại nhiều cơ hội trúng các phần thưởng hấp dẫn.

Hotline 0919 997 969.

Đặng Nhung