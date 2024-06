Tối 13/6, nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest có buổi gặp gỡ truyền thông Việt Nam trước thềm concert diễn ra tại TPHCM. Đội hình nhóm gồm 6 người: Hanbin, Eunchan, Hyuk, Taerae, Lew, Hyungseop chào bằng tiếng Việt, gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ của khán giả trong nước.

Đây là lần thứ hai Tempest đến Việt Nam. Lần đầu tiên nhóm đến vào tháng 12/2023 tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô với vai trò khách mời đặc biệt.

Bà Trúc Mai (áo đen) - đại diện đơn vị tổ chức concert và nhóm nhạc Hàn Tempest

Theo ban tổ chức, thay vì tổ chức tại quê nhà Hàn Quốc như bao nhóm nhạc khác, Tempest lại chọn Việt Nam để bắt đầu world tour đầu tiên trong sự nghiệp.

Bà Thái Thị Trúc Mai - đại diện đơn vị tổ chức concert cho biết quá trình làm việc với công ty quản lý của Tempest gặp không ít khó khăn.

"Giai đoạn này khán giả Việt rất quan ngại với việc tổ chức concert của nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam. Do đó, thống nhất đường hướng để đưa được Tempest về biểu diễn là điều không đơn giản. Bài toán kinh tế - tài chính và quy mô vận hành show diễn cũng được ê-kíp tính toán cặn kẽ...", bà Mai nói.

Thời gian qua, nhiều sao Hàn chọn Việt Nam làm điểm đến chính cho show diễn cá nhân. Từ những gương mặt như BlackPink, Super Junior, Kim Jae Joong, Baekhyun (thành viên EXO), đến Tempest và sắp tới là Daesung (Big Bang).

Một trong những lý do được đưa ra là K-pop qua nhiều năm vẫn rất được yêu thích ở Việt Nam. Đặc biệt, cộng đồng fan rất trung thành, cuồng nhiệt và “chịu chi”. Cùng với những kỳ vọng, nhiều người mong các đơn vị ở Việt Nam cần chuyên nghiệp và nâng cấp năng lực để tổ chức được show của nghệ sĩ nước ngoài theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Thành viên gốc Việt Hanbin (đeo khẩu trang) trong buổi gặp gỡ truyền thông.

Tại sự kiện, Hanbin - thành viên gốc Việt của Tempest vì sức khỏe không tốt nên xin phép đeo khẩu trang. Nam ca sĩ trẻ bày tỏ sự tự hào vì cùng cả nhóm có show diễn quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp ngay trên chính quê nhà.

Qua đêm diễn, Tempest muốn mang đến hình ảnh trưởng thành, truyền tải tinh thần những người đàn ông tài năng, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Sau concert, nhóm ấp ủ nhiều kế hoạch làm việc với thị trường Việt Nam, qua những sự hợp tác, hay thực hiện sản phẩm âm nhạc mang tính giao lưu văn hóa.

Các thành viên nhóm diện áo dài khi đáp xuống Tân Sơn Nhất.

Tempest đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM vào trưa cùng ngày. Đông đảo người hâm mộ mang theo băng rôn, banner, quà lưu niệm đứng đợi sẵn để chào mừng các thành viên trở lại Việt Nam.

Concert tại TPHCM vào tối 15/6 sẽ khởi đầu cho tour lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp của Tempest, mang tên World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert [T-Our: Tempest Voyage].

Tempest là nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được thành lập vào tháng 3/2022 trực thuộc công ty Yuehua Entertainment. Sau 2 năm ra mắt, nhóm gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022…

Trong đó, thành viên Hanbin đảm nhận vai trò hát và nhảy chính của nhóm là người Việt. Chàng trai trẻ tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội.

Năm 2020, Hanbin gây chú ý khi tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment - công ty quản lý nhóm BTS. Sau đó, anh đầu quân làm thực tập sinh của Yuehua Entertainment và debut thành công cùng Tempest và các thành viên khác vào tháng 3/2022.

Clip Tempest chia sẻ trong sự kiện

Ảnh: Bích Hà, BTC