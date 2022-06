Nhiều giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có 218 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ hơn 855,55 tỉ đồng.

Tạm hoãn xuất cảnh nhiều giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An - Ảnh minh họa

Cụ thể, tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân sau: ông Hồ Đình Tùng (ở Bản Tạng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong) là Giám đốc Công ty CP gạch ngói Sông Lam; ông Nguyễn Chí Cường (khối Mỹ Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) là Giám đốc Công ty CP 475; ông Nguyễn Trung Dũng (đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Trường Yên; bà Hồ Thị Hương (khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu), Giám đốc Công ty TNHH Bình Vũ Gia.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh là bởi các cá nhân trên đại diện theo pháp luật tại các DN thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh của các ông Hồ Đình Tùng, Nguyễn Chí Cường và Nguyễn Trung Dũng là từ ngày 15/6; từ ngày 17/6 đối với bà Hồ Thị Hương, cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý trong 218 DN nợ thuế có Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (có địa chỉ tại só 9-11E, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM) đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền nợ lên đến hơn 300,3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 16/9/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (TP.HCM) và ông Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang (TP Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Đình Khang - Trưởng ban quản lí dự án Khu đô thị Minh Khang - Ảnh Công an Nghệ An

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú (TP Vinh).

Công an tỉnh Nghệ An xác định, trong quá trình thực hiện dự án trên, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thu đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Hòa Bình