Ngày 7/9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2023/TT-BTC quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 22/10.

Theo đó, đối với mức lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số, thông tư quy định: Xe ô tô chở người từ 9 chỗ chở xuống (bao gồm cả xe con pick up) đối với khu vực I ( Hà Nội và TP. HCM) mức phí tăng lên 20.000.000 đồng.

Đây là lần đầu tiên kiểu loại "xe con pick up" được nhắc đến, xếp chung với nhóm xe con dưới 9 chỗ. Tại quy định cũ (Thông tư 229/2016/TT-BTC) kiểu loại phương tiện này không được đề cập cụ thể.

Vậy xe pick up là xe gì, xe con pick up là loại xe gì? Có phải tất cả các xe bán tải khi đăng ký biển tại Hà Nội và TP. HCM sẽ phải tăng mức lệ phí cấp biển số lên tới 40 lần?

Dòng xe Ford Ranger vẫn giữ nguyên mức phí như cũ

Trả lời VietNamNet, một lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, hiện nay, theo tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam thì xe ô tô kiểu pick up được chia thành 2 loại: Ô tô con pick up (ô tô con- xe chở người là chính) và ô tô chở hàng pick up hay còn gọi là ô tô tải pick up (ô tô tải- xe chở hàng là chính).

“Hiểu đơn giản, xe con pick up thì trọng lượng chở người lớn hơn chở hàng, còn xe tải pick up thì trọng lượng chở hàng phải lớn hơn người. Những xe gọi là xe tải pick up thì được áp dụng cách tính như xe tải, nhưng xe con pick up thì được áp dụng cách tính như xe con”, lãnh đạo Cục thông tin.

Thông tin rõ hơn, một cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, việc phân loại ô tô con pick up và ô tô tải pick up (ô tô tải pick up ca bin đơn, ô tô tải pick up ca bin kép) được được định nghĩa tại Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam 7271 - Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng (gồm các phiên bản TCVN 7271: 2003; Sửa đổi 1:2007 TCVN 7271:2003 và Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003).

Cụ thể, theo mục 3.2.7 và 3.2.8 (trang 8) của TCVN 7271 (đã được sửa đổi tại phiên bản Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003) thì ô tô tải pick up ca bin đơn và ô tô tải pick up ca bin kép có: Thùng hàng dạng hở (có thể có mui phủ) hoặc dạng kín, có thể liền hoặc không liền thân với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng;

Thùng hàng không có trang bị tiện nghi và nội thất phục vụ chở người;

Diện tích hữu ích của thùng hàng (Fh) không nhỏ hơn 1 m2;

Tổng khối lượng hàng hóa cho phép chở (mh) phải lớn hơn tổng khối lượng của số người cho phép chở, đảm bảo tỷ lệ khối lượng người trên khối lượng hàng hóa không lớn hơn 80%; ca bin có bố trí một hàng ghế đối với xe có cabin đơn và 2 hàng ghế đối với ca bin kép (số người < 5);

Ngoài ra, tại mục 3.1.1 (trang 4) của tài liệu TCVN 7271.2003 định nghĩa: " Ô tô pick up chở người có ít nhất một đặc điểm khác với ô tô pick up chở hàng nêu tại 3.2.7 và 3.2.8" của TCVN 7271 sẽ được gọi là ô tô con.

Cụ thể hơn, trên giấy đăng kiểm, những dòng xe tải pick up sẽ có tên gọi: ô tô tải pick up cabin đơn hoặc ô tô tải pick up cabin kép. Nên những dòng này thuộc loại xe tải và áp dụng quy định về niên hạn sử dụng (xe tải là 25 năm) kể từ ngày sản xuất xe.

“Ở Việt Nam thì đa số xe kiểu pick up là xe tải. Lý do thuế thấp hơn nên rẻ hơn. Chỉ một số dòng đặc biệt là xe con pick up, tuy nhiên ít người chơi vì nó đắt”, cán bộ Cục Đăng kiểm nói.

Ram 1500 là một trong rất ít xe con pick up sẽ chịu mức phí ra biển lần đầu tăng 40 lần từ 22/10

Được biết, ở Việt Nam dòng xe con pick up không nhiều. Trong đó có thể kể đến một số dòng như Ford F - 150 hoặc Ram 1500 dù được coi là mẫu bán tải cỡ lớn với giá hàng tỷ đồng. Dòng xe này sẽ không bị áp niên hạn như xe tải, nên lệ phí cấp biển sẽ được áp như xe con (20 triệu đồng kể từ ngày 22/10 tới).

Với hầu hết các mẫu bán tải phổ thông ở Việt Nam như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Mazda BT-50, Nissan Navara, Isuzu D-Max có các đặc điểm thỏa mãn mục mục 3.2.7 và 3.2.8 (trang 8) của TCVN 7271 nên đều thuộc nhóm "ôtô chở hàng pick up cabin kép" (xe tải).

Với nhóm này mức phí ra biển sẽ không thay đổi so với hiện nay (500.000 đồng tại Hà Nội và TP. HCM ).

“Như vậy không phải tất cả các xe đang được người dân gọi là bán tải tới đây đều bị áp mức lệ phí cấp biển số lên tới 40 lần. Việc áp mức thuế mới theo Thông tư số 60/2023/TT-BTC đối với xe có kiểu pick up chỉ áp dụng đối với xe có tên loại phương tiện là xe con pick up”, cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin.