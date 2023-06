Ngày 26/6, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại nửa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 7. Hội nghị đã bế mạc chiều cùng ngày, hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cho biết, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã đi thẳng vào những khó khăn, bất cập, tồn tại cần tập trung giải quyết, đặc biệt, đã có những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác đề ra từ nay đến cuối năm 2023 và đến hết nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả, chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt trong 6 tháng đầu năm 2023 và nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những kết quả, thành tích của lực lượng công an nhân dân đạt được là "hết sức to lớn và rất quan trọng", như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá “lực lượng công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định được vai trò, vị trí và uy tín của mình”.

Đại tướng Tô Lâm nêu rõ mục tiêu “Đảng bộ Công an các cấp giữ vững và tiếp tục là Đảng bộ mẫu mực, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Xác định nhiệm vụ tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng con người là then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vừa hồng, vừa chuyên, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Đảng ủy công an T.Ư, Chỉ thị số 11 của Bộ Công an.

Nhiều thành tích nổi bật của lực lượng công an

Trong báo cáo tóm tắt sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Lực lượng công an đã chủ động, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia.

Lực lượng công an tăng cường công tác bảo đảm an ninh trên các địa bàn, lĩnh vực; triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nhận diện, đấu tranh với tội phạm một cách bài bản, có chiều sâu, mang tính “điển hình”. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách trong phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Đáng chú ý, lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò thường trực và vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu, quyết liệt thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”...