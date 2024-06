Concert tại sân vận động Phú Thọ, TPHCM tối 15/6 mở màn cho tour toàn cầu của nhóm Tempest. 6 thành viên gồm Hanbin, Eunchan, Hyuk, Taerae, Lew, Hyungseop tự tin khoe giọng hát, vũ đạo trước 4000 khán giả.

Nhóm Tempest hát "Chiếc khăn gió ấm"

Màn cover ca khúc Chiếc khăn gió ấm của nhóm trở thành điểm nhấn của show. Hanbin - thành viên gốc Việt bày tỏ đây là ca khúc mình nghe suốt những năm còn đi học. Anh đã đề nghị với ê-kíp chọn tiết mục này biểu diễn trong concert.

Nhiều khán giả bất ngờ bởi tác phẩm ra đời cách đây gần 20 năm, là một trong những bản hit đình đám một thời của nhạc Việt. Trên sân khấu, từng thành viên thể hiện khá trôi chảy bài hát ở phần solo và hát nhóm.

Trước đó, Tempest tiết lộ chuẩn bị một ca khúc tiếng Việt để hát trong concert. Họ cho biết lời bài hát khá khó nên các thành viên phải tập phát âm cho rõ, để có màn trình diễn tốt nhất. Cả nhóm nhờ Hanbin chỉ dạy phát âm, đặc biệt ở những đoạn luyến hay điệp khúc.

Ca sĩ Hanbin - thành viên gốc Việt (phải) hạnh phúc khi được hát trên chính quê nhà. Ảnh: Mai Nhật

Hanbin bày tỏ niềm vui, sự xúc động khi concert đầu tiên của nhóm được tổ chức trên chính quê nhà. Nam ca sĩ bật khóc phát biểu: "Đối với Tempest concert này là món quà, còn đối với tôi đây như một giấc mơ". Anh gửi lời cảm ơn khán giả luôn yêu thương, ủng hộ, hy vọng mọi người sẽ luôn hạnh phúc trong thời gian tới.

Lần thứ 2 đến Việt Nam, cả nhóm ghi điểm bởi tính cách thân thiện, chiều fan hết lòng. Trước mỗi tiết mục, họ dành ít phút giao lưu cùng khán giả, những câu thăm hỏi bằng tiếng Việt như: "Tôi yêu các bạn nhiều lắm", "Mọi người nhớ ăn uống đầy đủ nhé", "Các bạn có hạnh phúc không?"... khiến fan hò reo không ngớt.

Tempest ấn tượng ẩm thực khi ghé thăm TPHCM.

Cảnh thành viên nhóm tiết lộ mỗi lần tới Việt Nam đều háo hức vì được thưởng thức các món ăn ngon, cảnh quan đẹp. Trước đêm diễn, nhóm dành thời gian thưởng thức ẩm thực, du ngoạn một vòng TPHCM.

Các thành viên cùng dạo chợ Bến Thành, họ thử nhiều loại trái cây và đặc biệt ấn tượng với quả măng cụt. Hanbin tiết lộ anh mua về khách sạn 2kg măng cụt nhưng các thành viên ăn hết chỉ trong 10 phút.

Trong dịp đến Việt Nam cuối năm ngoái, các thành viên cũng mê mẩn món bún chả. Kết quả, họ ăn nhiều đến mức tăng cân nên khi trở về Hàn Quốc phải tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Đêm nhạc kéo dài trong hơn 3 giờ đồng hồ, kết thúc lúc tối muộn. Xuyên suốt concert, nhóm trình bày 23 ca khúc, phần nhiều là hit gắn liền với sự nghiệp 2 năm qua như: Vroom Vroom, Dangerous, Can't Stop Shining, Taste The Feeling, Dive, Freak Show, Raise Me Up… Ngoài các ca khúc "tủ", 6 chàng trai hát thêm 2 bài của nhóm Big Bang. Các tiết mục được đầu tư hoành tráng với hiệu ứng âm thanh ánh sáng thỏa mãn yếu tố nghe - nhìn.

Qua đêm diễn, Tempest muốn mang đến hình ảnh trưởng thành, truyền tải tinh thần những người đàn ông tài năng, không ngừng hoàn thiện bản thân. Sau concert, nhóm cũng ấp ủ nhiều kế hoạch làm việc với thị trường Việt Nam, qua những sự hợp tác hay thực hiện sản phẩm âm nhạc mang tính giao lưu văn hóa.

Clip các thành viên nhóm giao lưu với fan Việt

Tempest là nhóm nhạc nam thần tượng Hàn Quốc được thành lập vào tháng 3/2022 trực thuộc công ty Yuehua Entertainment. Sau 2 năm ra mắt, nhóm gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nhóm nhạc mới, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín tại Hàn Quốc như: Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022…

Tempest đội nón lá, cúi đầu chào fan Việt.

Trong đó, thành viên Hanbin đảm nhận vai trò hát và nhảy chính của nhóm là người Việt. Chàng trai trẻ tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội.

Hanbin bật khóc vì xúc động.

Năm 2020, Hanbin gây chú ý khi tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment - công ty quản lý nhóm BTS. Sau đó, anh đầu quân làm thực tập sinh của Yuehua Entertainment và debut thành công cùng Tempest và các thành viên khác vào tháng 3/2022.