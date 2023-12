Ngày 21/12, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng trong nhóm cướp giật gây án trên địa bàn.

4 đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Minh Nhựt (SN 2003, quê TP Cần Thơ), Trương Nhựt Hào (SN 2003, quê Kiên Giang), Nguyễn Chí Khá (SN 2002, quê Cà Mau) và Mã A Ril (SN 1991, quê Kiên Giang). Đây là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động.

Một đối tượng bị lực lượng công an bắt tại hiện trường. Ảnh: T.T

Trước đó, nhận được tin báo của người dân về việc bị các đối tượng ép xe, cướp giật tài sản, Công an huyện Nhơn Trạch đã triển khai lực lượng, truy tìm dấu vết nhóm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/11, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an TP Biên Hoà và Công an huyện Long Thành bắt giữ được Hào và Nhựt khi đang điều khiển xe máy gắn biển số giả 93B1-139.93 đi cướp giật.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 sợi dây chuyền vàng, 2 bình xịt hơi cay, 1 dao Thái Lan và 1 xe máy.

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ. Ảnh: T.T

Mở rộng điều tra, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt được Khá (trong nhóm cướp giật dây chuyền vàng) đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc ấp Tân Hoà, xã Hòa Hiệp, huyện Hóc Môn (TP.HCM).

Đến ngày 18/12, lực lượng công an bắt giữ Mã A Ril khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đã bàn bạc và thống nhất thực hiện hành vi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài cá nhân. Bằng cách này, các đối tượng cùng đi trên xe máy, áp sát người dân đi đường rồi giật dây chuyền vàng.

Trong khoảng 4 tháng (tháng 8 đến tháng 11/2023), nhóm này đã thực hiện 11 vụ cướp giật trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Long Thành với tổng giá trị hơn 90 triệu đồng.