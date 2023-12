{"article":{"id":"2226208","title":"Cựu giám đốc và nhân viên trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ","description":"Lương Minh Tú, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm 60-04D cùng các nhân viên bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố tội nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng.","contentObject":"<p>Ngày 12/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 11 bị can về tội “đưa hối lộ và nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (phường Tân Biên, TP Biên Hòa).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/fa091284-5ec7-47b9-a1c1-e4460a9cedfe-1304.jpeg?width=768&s=xXmi3AJY0GU80jkIZNqxAA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/fa091284-5ec7-47b9-a1c1-e4460a9cedfe-1304.jpeg?width=1024&s=ISynSZkNOGelQJRr04rh9w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/fa091284-5ec7-47b9-a1c1-e4460a9cedfe-1304.jpeg?width=0&s=1zpo6dFAvxccHW9t9gI7jw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/fa091284-5ec7-47b9-a1c1-e4460a9cedfe-1304.jpeg?width=768&s=xXmi3AJY0GU80jkIZNqxAA\" alt=\"fa091284 5ec7 47b9 a1c1 e4460a9cedfe.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/fa091284-5ec7-47b9-a1c1-e4460a9cedfe-1304.jpeg?width=260&s=vByno8LIPp6vFvzDLGYuLg\"></picture>

<figcaption>Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nơi làm việc tại Trung tâm đăng kiểm 60-04D. Ảnh: A.Q</figcaption>

</figure>

<p>Theo đó, Lương Minh Tú (43 tuổi, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm 60-04D), 2 cựu phó giám đốc là Lê Sơn Tuyền (52 tuổi) và Trần Đức Duy (43 tuổi) cũng bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.</p>

<p>Ngoài ra, còn 6 bị can khác là cựu nhân viên trung tâm đăng kiểm này gồm: Lê Văn Lộc, Nguyễn Thanh Hải, Lê Khánh Phương, Phạm Phú Giáo, Phan Hữu Lương và Đào Minh Hiển cùng bị truy tố với tội danh trên.</p>

<p>Hai bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Võ Chí Giang (cựu nhân viên Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn), Lê Tín Trung (cựu giám đốc công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Vỹ Khang).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/10407661-3547-44db-9810-1819b852acdb-1305.jpeg?width=768&s=Mz71KVEYBvxLVDJpe-Q1yg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/10407661-3547-44db-9810-1819b852acdb-1305.jpeg?width=1024&s=DtcsaPzZBfR3N-kcm0K5-g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/10407661-3547-44db-9810-1819b852acdb-1305.jpeg?width=0&s=x-zkzp5TqviAK6aEffiasw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/10407661-3547-44db-9810-1819b852acdb-1305.jpeg?width=768&s=Mz71KVEYBvxLVDJpe-Q1yg\" alt=\"10407661 3547 44db 9810 1819b852acdb.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/10407661-3547-44db-9810-1819b852acdb-1305.jpeg?width=260&s=GOQmVG_-p6pBG33Ni4WNTg\"></picture>

<figcaption>Công an khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D hồi tháng 1/2023. Ảnh: Hoàng Anh</figcaption>

</figure>

<p>Theo kết luận điều tra, các bị can khai đã nhận tiền từ các chủ xe đến trung tâm làm đăng kiểm để bỏ qua các lỗi kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.</p>

<p>Bằng cách trên, trong năm 2022, các bị can nhận tiền của các chủ xe từ 60 - 500 triệu đồng với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.</p>

<p>Cũng theo kết luận điều tra, cơ quan điều tra xác định trong năm 2022, Võ Chí Giang đã hối lộ cho đăng kiểm viên Lê Văn Lộc số tiền gần 40 triệu đồng. Còn Lê Trung Tín chuyển khoản cho Lê Văn Lộc hơn 4 triệu đồng để bỏ qua các lỗi khi đăng kiểm xe. 