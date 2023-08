Sáng nay (29/8), Công an TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang điều tra, xử lý đối với nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật - Ảnh: CACC

Trước đó, vào chiều 28/8, tổ tuần tra của Công an phường An Phú phát hiện phía trước quán bar Six T (đường 22/12, phường An Phú, TP Thuận An) có nhóm thanh thiếu niên với biểu hiện gây rối trật tự công cộng nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện nhóm này mang theo nhiều mã tấu, dao tự chế, gậy sắt.

Làm việc với lực lượng chức năng, nhóm này khai nhận đang tụ tập chuẩn bị đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm khác trên địa bàn.

Qua xác minh lý lịch, 11 thanh thiếu niên có tuổi đời từ 17 đến 31 tuổi, tất cả đều quê ở các tỉnh miền Tây.