Khuya 27/6, Công an TP Tuyên Quang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Khoảng 23h30 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện một nhóm đối tượng mang dao tự chế đang tụ tập tại khu vực cây xăng thuộc thôn Bình Ca, xã An Khang, TP Tuyên Quang nên đã áp sát, khống chế và đưa các đối tượng về trụ sở công an thành phố để xác minh làm rõ.

Nhóm thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau. Ảnh Công an cung cấp

Các đối tượng gồm: Hoàng Đức D. (SN 2006, ở thôn An Lộc A), Phạm Quang A. (SN 2006, ở thôn Thúc Thủy), Vũ Minh Q. (SN 2007, ở thôn Trường Thi A), Hoàng Đại D. (SN 2006, ở thôn Phúc Lộc A), Trần Đăng D. (SN 2006, ở thôn Phúc Lộc A), Hoàng Đức T. (SN 2006, ở thôn Phúc Lộc B), Nguyễn Vinh T. (SN 2006, ở thôn Trường Thi B), tất cả xã An Khang, TP Tuyên Quang. Còn Phan Xuân Q. (SN 2007, ở phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang).

Tang vật thu giữ gồm 3 con dao tự chế.

Tang vật của nhóm đối tượng. Ảnh Công an cung cấp

Nhóm thanh niên khai nhận hẹn nhau đến khu vực cây xăng thuộc thôn Bình Ca, xã An Khang, TP Tuyên Quang để giải quyết mâu thuẫn giữa Vũ Minh Q. và Phan Xuân Q., đồng thời mang theo dao tự chế nhằm cố ý gây thương tích cho đối phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường công tác quản lý, giáo dục con em mình.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi tương tự như trên, đề nghị người dân báo cho cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.