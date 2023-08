Chiều 27/8, Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đã khởi tố bị can 12 đối tượng liên quan đến các hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Cố ý gây thương tích".

Nhóm nghi can tại cơ quan công an. Ảnh CACC.

Theo đó, các nghi can bị cơ quan công an khởi tố gồm: Nguyễn Tiến Đạt (SN 2002), Đặng Minh Tú (SN 2003), Lương Văn Huy (SN 2004), Đỗ Quốc Huấn (SN 2003) cùng ở TP Thái Nguyên, Đỗ Văn Dũng (SN 2004, ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) và 7 đối tượng liên quan khác có độ tuổi từ 16 đến dưới 18 cùng ở TP Thái Nguyên và huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan Công an xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến khi bị bắt, các nhóm thanh, thiếu niên này tụ tập, điều khiển xe mô tô kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo hung khí gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Trước tình trạng trên, Công an TP Thái Nguyên thành lập các tổ công tác, chốt tuần tra kiên quyết ngăn chặn, xử lý.

Qua đó, công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng trên đều đã bỏ học, không có nghề nghiệp, nhiều đối tượng đã từng bị xử lý hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, công an đã xác định rõ các đối tượng trên có hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Cố ý gây thương tích", nên khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 nghi can này.

Công an TP Thái Nguyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với các đối tượng còn lại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp viện kiểm sát, tòa án cùng cấp lựa chọn, đưa các vụ án trên ra xét xử điểm để tăng tính răn đe, phòng ngừa chung.