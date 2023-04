Sự việc xảy ra vào chiều nay (3/4) tại địa bàn xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân tử vong là em V.C.K. (17 tuổi, quê An Giang).

Khu vực nạn nhân đuối nước tử vong. Ảnh: T.T

Theo thông tin ban đầu, vào chiều nay một nhóm thiếu niên sau khi đi đá bóng thì rủ nhau đến rạch Cầu Quay (ấp An Mỹ, xã An Sơn, TP Thuận An) để tắm. Trong lúc tắm, em V.C.K. không may bị đuối nước, mất tích dưới rạch. Phát hiện sự việc, các em còn lại chạy lên bờ tri hô kêu cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ sau đó đã được huy động đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sau ít giờ đồng hồ, thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới kênh nước, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc khu vực này xuất hiện mưa lớn.