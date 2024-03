1. Ben Nevis: Nằm ở Scotland, Ben Nevis là ngọn núi cao 1.345 m. Đây cũng đồng thời là ngọn núi cao nhất thuộc Vương quốc Anh, mỗi năm thu hút tới hơn 130.000 du khách ghé thăm, theo John Muir Trust.

Một du khách có tên người dùng là 'Mountaingoatee_22' đã chấm nơi này 1 sao trên Tripadvisor vì "quá dốc" và "không có cửa hàng nào từ chân đến đỉnh núi"

"Không thể đăng nhập vào các trang mạng xã hội. Tại sao họ không lắp cột wifi trên đỉnh núi, thế kỷ 21 rồi", một du khách có tên 'Tris G' bình luận thêm.

Lapidus, đại diện eShores, một công ty du lịch tại Anh cho biết Ben Nevis là địa điểm có vẻ đẹp tự nhiên nên sẽ không có các cửa hàng, tiện nghi trên núi. "Hãy mang theo thứ bạn cần", Lapidus cho biết.

2. Tượng Nữ thần Tự do: Đứng ở cảng New York từ năm 1886, Tượng Nữ thần Tự do là biểu tượng cho sự tự do và dân chủ của đất nước, theo Cơ quan quản lý Vườn quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, một số du khách cho biết họ đã "bị sốc" vì khi đến nơi mới phát hiện ra đây chỉ là "một bức tượng" và "nhỏ đến mức đáng thất vọng".

"Nó chỉ là một bức tượng xung quanh là nước. Không lớn như tôi vẫn nghĩ. Đi đến tượng cũng rất tốn kém", du khách có tên Georgie Joan G bình luận và chấm 1 sao. "Tượng Nữ thần Tự do không phải là bức tượng thì là gì?", một người để lại bình luận phản đối.

Theo Lapidus bức tượng có thể không lớn nhưng điều quan trọng ở đây là lịch sử phong phú mà Tượng Nữ thần Tự do đại diện. "Chúng tôi khuyên mọi người nên đặt những tour có hướng dẫn viên để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của địa danh mang tính biểu tượng của nước Mỹ này", Lapidus nói.

3. Big Ben: Từ khi được xây dựng vào năm 1859, Big Ben trở thành biểu tượng của thủ đô London nói riêng và nước Anh nói chung.

"Thực sự là chẳng có gì đặc biệt. Cái đồng hồ này giống hệt chiếc ở nhà bà giúp việc của tôi, chỉ là nó lớn hơn 10 lần", du khách tên Leon N chia sẻ trên Tripadvisor.

Lapidus cho biết Big Ben không chỉ đơn giản chỉ là chiếc đồng hồ lớn nằm bên trong tháp Elizabeth mà nó còn là địa danh lịch sử. Bên cạnh đó, bao quanh Big Ben là những địa danh có bề dày văn hóa đáng chú ý khác như Tòa nhà Quốc hội Anh hay Tu viện Westminster.

"Du khách nên khám phá toàn bộ khu vực, hòa mình vào không khí lịch sử và kiến trúc tuyệt đẹp nơi đây", Lapidus nói.

4. Vạn Lý Trường Thành: Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc là một trong những công trình kiến trúc có quy mô lớn nhất từng được thực hiện với phần được bảo tồn tốt nhất trải dài tới 8.850 km.

Di sản Thế giới được UNESCO công nhận này có lịch sử khoảng 2.000 năm. Nhưng với một số du khách, chiều dài thời gian như vậy là không tưởng.

Đáp lại bình luận chê bai phía trên, Lapidus cho biết điều quan trọng khi tới một điểm đến là du khách "phải hiểu được sức nặng lịch sử mà nơi đó đại diện" thay vì chỉ thích check in "sống ảo" đăng Instagram.

5. Grand Canyon: Công viên quốc gia Grand Canyon ở Arizona, Mỹ, bao gồm 447 km sông Colorado và vùng cao liền kề.

Theo eShores, địa danh được UNESCO công nhận này là 'một trong những ví dụ ngoạn mục nhất về sự xói mòn trên thế giới'.

Tuy nhiên, một du khách có đánh giá 1 sao trên Tripadvisor lại cho rằng Grand Canyon đã bị thổi phồng quá mức và cũng chỉ là một 'vùng đất ngập đất cát'.

6. Angkor Wat: Được Kỷ lục Guinness công nhận là công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhất thế giới, nhưng Angkor Wat lại bị một du khách bày tỏ sự thất vọng khi đến đây và nói nơi này "cần được dọn dẹp sạch sẽ".

"Những gì tôi tìm thấy là một loạt ngôi đền cổ đang bị hư hỏng nghiêm trọng, đổ nát", "Chúng cần được tu sửa", một số người để lại bình luận.

Các chuyên gia du lịch trên Tripadvisor cho biết điều quan trọng khách cần nhớ là ngày nay Angkor Wat vẫn là địa điểm thờ cúng". "Cần nghiên cứu lịch sử trước khi đến nơi này để cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của Angkor Wat", một khách du lịch khác bình luận.

7. Điện Buckingham: Niềm tự hào của người dân London, bị chấm 1 sao vì "chỉ là một ngôi nhà lớn".

Theo website chính thức của Hoàng gia Anh, với hơn 700 phòng, điện Buckingham là nơi ở chính thức của Vua Anh ở London từ năm 1837. Ngày nay đây là trụ sở hành chính của Vua Charles III.

Du khách từ khắp thế giới khi đến London đều đổ về đây để chiêm ngưỡng sự tráng lệ của công trình kiến trúc có bề dày lịch sử này.

Lapidus cho biết nếu đến thăm cung điện hãy tới trước 11h các ngày thứ 2,4,6, Chủ Nhật để xem lễ đổi gác. Khi Vua Charles III không ở trong cung điện vào khoảng cuối tháng 7 đến 9, một số phòng tại điện Buckingham được mở để đón khách tham quan.

8. Nhà hát Opera Sydney: Nhà hát mở cửa vào tháng 10/1973 và là nơi tổ chức các buổi biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Sting, Bob Dylan và Prince, đồng thời thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Nhưng với một số du khách, nơi này chỉ đáng "1 sao" vì "kiến trúc bi thảm", "trông giống một bức tranh sơn dầu bình thường", "ánh sáng bên trong mờ".

Các chuyên gia du lịch tại eShore cho biết nếu du khách muốn cảm nhận hết vẻ đẹp của nhà hát "nên tham gia tour có hướng dẫn". "Hướng dẫn viên sẽ kể cho bạn nghe về lịch sử, chia sẻ một số bí mật về Nhà hát lớn này", Lapidus nói.

Theo Dailymail