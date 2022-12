Những bức hình đẹp nhất thế giới năm 'hồi sinh du lịch' 2022

CHOQUEQUIRAO, PERU

Ở vùng Andes của Peru là tàn tích của thành phố Inca cổ đại Choquequirao, một di tích tương tự như Machu Picchu, nhưng khó tiếp cận hơn. Tuy nhiên, dự án cáp treo được kỳ vọng sẽ giúp địa điểm này phổ biến hơn với du khách.

ẢNH: VICTOR ZEA

TRÁI: KHU BẢO TỒN HOANG DÃ ALLADALE, SCOTLAND

Khu bảo tồn hoang dã Alladale là một khu đất săn bắn trước đây ở cao nguyên Scotland. Tới đây, du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng lối sống hoang dã bản địa cũng như những đàn chó sói hoang đầy dũng mãnh.

ẢNH: ROBERT ORMEROD

PHẢI: CHOQUEQUIRAO, PERU

Một người chăn ngựa đang di chuyển hàng chục km để đến Choquequirao, một khu định cư của người Inca được xây dựng cùng thời đại với Machu Picchu.

ẢNH: VICTOR ZEA

VƯỜN QUỐC GIA VÀ KHU BẢO TỒN DENALI, ALASKA

Du khách chỉ có thể đến khu nhà gỗ Sheldon này bằng máy bay trực thăng vì chúng nằm ở độ cao 1.773 m trên hẻm núi lớn của sông băng Ruth — một vực thẳm trong vườn quốc gia và khu bảo tồn Denali của Alaska sâu hơn Grand Canyon.

ẢNH: JASON GULLEY

TRÁI: DOME OF THE ROCK, JERUSALEM

Nằm tại nơi mà người Hồi giáo gọi là khu bảo tồn cao quý còn người Do Thái gọi là Núi Đền, Dome of the Rock được xây dựng từ thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên, là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Jerusalem.

ẢNH: ZIYAH GAFIC

PHẢI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM LINCOLN, WASHINGTON, DC

Bức ảnh chụp lại đám đông du khách bên trong Đài tưởng niệm Lincoln, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nơi này được thành lập. Được chạm khắc từ 38.000 tấn đá cẩm thạch, đá vôi và đá granit, tòa nhà tôn vinh vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, Abraham Lincoln, bằng một bức tượng khổng lồ.

ẢNH: SASHA ARUTYUNOVA

MADRID, TÂY BAN NHA

Alba Heredia, một vũ công đến từ Granada, Tây Ban Nha, đang biểu diễn tại El Tablao Flamenco la Carmela ở Madrid. Có nguồn gốc từ Andalusia khoảng một thiên niên kỷ trước, flamenco đã phát triển thành một loại hình nghệ thuật nổi tiếng toàn thế giới.

ẢNH: AITOR LARA

TRÁI: CỬU PHẦN, ĐÀI LOAN

Những con hẻm của Juifen, một ngôi làng miền núi ven biển cách thủ đô Đài Bắc của Đài Loan 90 phút, trở nên vô cùng sống động trong ánh đèn lồng rực rỡ.

ẢNH: MIKE KAI CHEN

PHẢI: BÁN ĐẢO REYKJANES, ICELAND

Sau nhiều thế kỷ nằm im lìm, núi lửa Fagradalsfjall của Iceland đã phun trào hai lần trong vòng chưa đầy một năm, thu hút hàng nghìn người đến để chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những cánh đồng dung nham sủi bọt rộng lớn.

ẢNH: CHRIS BURKARD

BÃI BIỂN MERTASARI, BALI, INDONESIA

Sau hai năm tạm dừng do đại dịch COVID-19, Lễ hội thả diều Bali đã quay trở lại vào tháng 8 năm nay với hàng trăm cánh diều phấp phới đầy màu sắc trên bãi biển Mertasari.

ẢNH: PUTU SAYOGA

PATAGONIA, CHILE

Một nhà thám hiểm đang cố gắng leo lên từ sông băng ở vùng Patagonia xa xôi, lộng gió của Chile.

ẢNH: TAMARA MERINO

TRÁI: HERMOSILLO, MEXICO

Một con chim ruồi đang hút mật từ một bông hoa xương rồng gần Hermosillo, Mexico. Trong thần thoại Aztec, loài chim nhỏ nhất thế giới tượng trưng cho thần mặt trời Huitzilopochtli.

ẢNH: CHRISTIAN ZIEGLER

PHẢI: VƯỜN QUỐC GIA GUNUNG PALUNG, BORNEO, INDONESIA

Những cây cổ thụ lớn ở Vườn quốc gia Gunung Palung của Borneo là nơi cư trú của quần thể đười ươi còn sống sót cuối cùng trên thế giới.

ẢNH: TIM LAMAN

NOVA SCOTIA, CANADA

Một chiếc thuyền buồm điều hướng vùng nước băng giá quanh bờ biển Nova Scotian của Canada.

ẢNH: RENAN OZTURK

Đỗ An (Theo National Geographic)