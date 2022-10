Những câu trích dẫn ‘kim chỉ nam’ trong cuộc sống

Không có lối tắt đến thành công

"Không có đường tắt dẫn đến bất kỳ nơi nào đáng đến" - Beverly Sills

Nữ hoàng Opera của Mỹ nuôi dưỡng giọng hát và sự nghiệp trong một thời gian dài, bất chấp việc mắc bệnh ung thư và phải chăm sóc hai người con trai mắc bệnh bẩm sinh. Ngoài hàng loạt giải thưởng ghi nhận tài năng, về cuối đời bà còn là tổng giám đốc của Nhà hát Opera thành phố New York và chủ tịch Metropolitan Opera. Không thành quả nào không đi kèm với sự nỗ lực vượt bậc so với những người bình thường.

Ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống

"Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa hai điều đó, cuộc sống và công việc của bạn. Điều thứ hai chỉ là một phần của điều thứ nhất" - Anna Quindlen

Bạn có thể không biết Anna Quindlen, nhưng đây quả là câu nói sáng suốt trong thời đại “burn-out”. Kể cả là bạn đang phải tích cực tìm kiếm việc làm hay đã làm việc trong công việc yêu thích, thì đừng để công việc trở thành cuộc sống. Kiệt sức trong công việc và không còn động lực tận hưởng cuộc sống thường ngày nữa là một bi kịch không đáng.

Cách bạn nghĩ quyết định tất cả

“Bạn nghĩ bạn có thể làm được, hay bạn nghĩ rằng bạn không thể làm được - đều đúng cả" - Henry Ford

Henry Ford nổi tiếng về tư duy đổi mới. Và ông hiểu rất rõ tính quyết định của cách chúng ta nghĩ. Khi bạn tiếp cận một mục tiêu với niềm tin rằng bạn không thể thành công, khả năng bạn thất bại rất cao. Trong khi đó, sự tự tin có thể thúc đẩy kết quả thành công. Điều này đúng trong cuộc sống hàng ngày, công việc và cả quá trình nâng tầm sự nghiệp.

Tất nhiên, sau rất nhiều biến động do đại dịch, không dễ để chúng ta lạc quan. Nhưng luyện tập để có được một tinh thần khỏe mạnh giúp bạn làm được nhiều điều lớn lao hơn.

A2 Sự tự tin đôi khi cũng là một kỹ năng cần được luyện tập

Không ngại thay đổi

"Các quy tắc cũ đang sụp đổ, và không ai biết các quy tắc mới là gì. Vì vậy, hãy tạo ra các quy tắc của riêng bạn" - Neil Gaiman

Tác giả người Anh Neil Gaiman đang làm mưa làm gió với series phim chuyển thể “Người Cát”. Những tác phẩm của ông cũng là một minh chứng cho việc tạo ra các câu chuyện huyền ảo khác biệt. Bạn biết rằng câu nói này càng có lý khi đại dịch khiến các quy cách làm việc cũ thay đổi và tất cả các thiết kế sản xuất, kinh doanh đều có cơ hội tái tạo lại cách vận hành. Thời điểm thách thức cũng chính là cơ hội hoàn hảo để bạn đưa ra các quy tắc của riêng mình cho con đường sự nghiệp.

Đừng bị đánh bại bởi sự bất an

“Bạn cảm thấy không an toàn? Hãy đoán xem - phần còn lại của thế giới cũng vậy. Đừng đánh giá quá cao đối thủ cạnh tranh và đánh giá thấp bản thân. Bạn tốt hơn những gì bạn nghĩ”- T. Harv Eker

Eker - tác giả cuốn “Bí mật tư duy triệu phú” được tái bản nhiều lần ở Việt Nam - có lý về sự tự tin của con người. Mọi người có xu hướng phê bình bản thân quá nặng nề so với đánh giá người khác. Và đó là lý do chúng ta tự động đánh giá thấp năng lực và rụt rè trước các cơ hội. Hầu hết chúng ta không nhận ra hết tiềm năng của bản thân và cho phép sự bất an giới hạn tương lai. Sự thiếu tự tin của bạn có thể tước mất các cơ hội đứng lên giải quyết vấn đề hoặc chịu trách nhiệm trước tập thể. Và nếu bạn không tự tin vào khả năng của bản thân thì lãnh đạo nào có thể tin bạn. Ngay từ bây giờ, hãy thay đổi điều đó.

Rõ ràng chúng ta không thể luôn tự tin 100% và tràn đầy sức mạnh cũng như có lý do rõ ràng cho những cố gắng trong sự nghiệp. Vì thế, khi xuống tinh thần, bạn cần một số câu nói chí lý làm kim chỉ nam. Sau đó, hãy đọc lại các giải pháp mà CareerBuilder đã chia sẻ, có thể sẽ giúp con đường lãnh đạo trở lại sáng rõ hơn.

(Nguồn CareerBuilder)