Những cây cầu nổi tiếng 'bất đắc dĩ' vì nhiều người tự tử

42 người tự tử trên cùng một cây cầu

Cây cầu Cần Thơ hình thành, bắc qua sông Hậu, nối liền quận Cái Răng (TP Cần Thơ) và Thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) là niềm mơ ước của người dân hai địa phương.

Cầu được khánh thành năm 2010, mở ra cung đường đi lại thuận lợi cho người dân, du khách.

Tuy nhiên, chỉ bốn năm sau ngày khánh thành, cây cầu này cũng là nỗi ám ảnh về số người tự tử. Đã có 42 người nhảy sông tự tử ở cây cầu này, trong đó chỉ có 8 người được cứu sống.

Mỗi câu chuyện người tự vẫn ở cây cầu này đều có những lý do khác nhau. Có người vì chuyện tình cảm, xích mích trong gia đình, vì làm ăn thất bát... đã tìm tới cầu Cần Thơ gieo mình xuống sông.

Bố trí lực lượng bảo vệ trên cầu, ngăn người tự vẫn

Tại cây cầu Cần Thơ, năm 2016, khi thấy tình trạng tử tử tại đây khá nhiều, người dân đã đề nghị ngành chức năng làm rào chắn ở lan can cầu.

Tuy nhiên, với phương án này, các ngành chức năng cho rằng không khả thi và tốn kém. Vì thế, cho đến thời điểm hiện tại, tại cầu Cần Thơ có hơn 10 người làm nhiệm vụ bảo vệ, túc trực 24/24. Vào mỗi ca trực đều có người đi tuần dọc cầu, nhưng do cầu quá dài và lực lượng mỏng nên không thể kiểm soát được hết.

Cầu Cần Thơ chứng kiến hàng chục người chết vì tự tử. Ảnh: VTV

Nằm ở khu vực miền Trung, cây cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) nổi tiếng là một trong những cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam. Cầu được thông xe vào năm 2009 với tổng chiều dài gần 1.900m. Thuận Phước là cây cầu có kiến trúc ấn tượng, nằm cuối sông Hàn và giáp ranh cửa vịnh Đà Nẵng.

Thế nhưng, thời gian gần đây, có hàng chục vụ tự tử đau lòng ở cây cầu này. Riêng trong tháng 2/2022, tại cây cầu này đã có 6 vụ nhảy cầu Thuận Phước xuống sông Hàn tự tử.

Còn trong tháng 3 và tháng 4/2022, lực lượng chức năng phát hiện 4 thi thể nằm dưới mố chân cầu Thuận Phước.

Trong đó, có những vụ nhảy cầu liên tiếp như ngày 6/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần) khi lực lượng chức năng đang dùng ca-nô tìm kiếm người tự tử thì bất ngờ ở phía trên lại có người đàn ông nhảy từ cầu Thuận Phước xuống sông. Do thời tiết bất lợi, sóng to nên nạn nhân đã mất tích sau đó.

Tự tử ngay khi cầu vừa khánh thành

Cầu Bính ở TP Hải Phòng hoàn thành vào năm 2005 bắc qua sông Cấm, nối TP Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên với địa phận tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, tình trạng người tới cầu này tự tử diễn ra ngày một nhiều.

Vụ tự tử đầu tiên trên cầu Bính xảy ra ngay khi cây cầu này vừa khánh thành. Một nữ sinh quê huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đi bộ lên cầu rồi nhảy xuống sông Cấm. Lúc đó nữ sinh này đang học lớp 12, vừa nhận lời tỏ tình lãng mạn bằng lẵng hoa kết hình trái tim thì phát hiện bạn trai đã hứa hôn, thừa nhận chỉ yêu chơi bời với mình.

Đang quá buồn lòng và lại bị gia đình mắng mỏ vì kết quả học tập sa sút, nữ sinh đã nghĩ quẩn rồi tự tử. Khi đó, dù đã cố gắng tìm kiếm, cứu nạn nhưng phải 3 ngày sau mới tìm thấy thi thể nữ sinh.

Nhân viên quản lý cầu Bính và cuốn sổ ghi chép lại những vụ nhảy cầu. Ảnh: VNN

Trong năm 2016 đã có tới 40 vụ người nhảy cầu Bính tự tử được ghi chép lại. Chưa kể những vụ việc trong đêm hay sáng sớm có người bất ngờ nhảy xuống nhưng không ai biết và nhiều vụ có ý định nhảy cầu rồi được lực lượng chức năng ngăn cản, cứu sống.

Nằm cách cầu Bính khoảng hơn 50km, cầu Bãi Cháy trên trục quốc lộ 18 đoạn qua TP Hạ Long, Quảng Ninh cũng nổi tiếng "bất đắc dĩ" khi có nhiều vụ nhảy cầu xảy ra tại đây.

Cây cầu này bắc qua vịnh Cửa Lục, kết nối giao thông giữa hai khu vực Hòn Gai và Bãi Cháy. Mặc dù đã nghỉ việc nhiều năm trước đây, nhưng anh C. (đơn vị quản lý cầu Bãi Cháy) vẫn nhớ như in những lần trực tiếp hay hỗ trợ lực lượng chức năng ứng cứu, ngăn cản người có ý định nhảy cầu.

CSGT giải cứu cô gái định nhảy cầu Bãi Cháy

Anh C. cho biết, thời điểm những giải bóng đá lớn trên thế giới diễn ra cũng là lúc có nhiều trường hợp người tới cầu Bãi Cháy tự tử. Ngoài ra, có muôn vàn lý do để một số người tìm tới cái chết bằng cách nhảy cầu như chuyện tình cảm, gia đình bất hoà, làm ăn thua lỗ, trầm cảm...

Từ đầu năm 2022 đến nay đã có không ít trường hợp có ý định nhảy cầu Bãi Cháy nhưng được ngăn chặn. Cụ thể, ngày 17/3, người đàn ông tên T.Q.L. (SN 1986, trú TP Cẩm Phả) ôm con trai định nhảy từ cầu Bãi Cháy xuống biển. Lực lượng CSGT số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có mặt để khuyên bảo và áp chế rồi đưa hai bố con về trụ sở.

Ngày 26/6, người đàn ông quê Lạng Sơn đã trèo qua lan can cầu Bãi Cháy rồi buông hai tay định nhảy cầu. Người này cho biết nguyên nhân dẫn đến việc này là do mâu thuẫn, cãi nhau với vợ. Thời điểm người này định nhảy xuống đã được lực lượng chức năng, người dân lao tới ôm và bế qua lan can.

Đơn vị quản lý cầu Bãi Cháy cho biết, hiện tại luôn luôn có người túc trực, đi kiểm tra dọc cầu. Hơn nữa, trên cầu cũng có hệ thống camera giám sát. Tuy nhiên, nếu người nào tới đỉnh cầu và bất ngờ trèo qua lan can, nhảy xuống trong tích tắc thì khó có khả năng ứng cứu kịp thời.

Phạm Công - Đức Phong