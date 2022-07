Những chiếc siêu xe tăng giá khủng nhờ xuất hiện trong các bộ phim bom tấn

10. Pontiac Trans Am Special Edition 1977

Sau khi ra mắt, bộ phim Smokey and the Bandit với sự tham gia của Burt Reynolds và Sally Fields trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai năm 1977, chỉ sau bom tấn Star Wars. Và nhân vật không thể thiếu là chiếc Pontiac Trans Am phiên bản đặc biệt sản xuất cùng năm 1977.

Với cảnh quay là những cuộc rượt đuổi và chạy trốn cảnh sát trên những con đường ở các bang miền Nam Hoa Kỳ, quá trình quay phim đã làm hỏng nặng 4 chiếc Trans Am. Nhưng nhờ bộ phim, chỉ trong 2 năm từ 1977 đến 1979 có hơn 50.000 chiếc Pontiac Trans Am được bán ra.

Một chiếc xe sản xuất cùng đời được giới sưu tầm định giá khoảng 22.000 USD. Trong khi đó, chiếc Trans Am được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của bộ phim được bán đấu giá vào năm 2016 với giá 550.000 USD.