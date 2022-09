Những công dụng ít biết của mặt nạ dưỡng da từ tảo đại dương

Công dụng của mặt nạ dưỡng da từ tảo đại dương

Trong tảo biển có tới 75% là chất hữu cơ (lipid, protid, glucid, vitamin) và 25% là khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như iod, magie, kali. Đặc biệt loại tảo biển này giàu vitamin B3 và vitamin A cao gấp 10 lần trong bơ, vitamin B2 gấp 7 lần trong trứng, vitamin C, E cao gấp nhiều lần trong rau quả. Với cấu trúc dưỡng chất từ tảo tương tự những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, mặt nạ tảo đại dương là một trong những phương pháp làm đẹp da an toàn và hiệu quả.

Mặt nạ dưỡng da rất đa dạng, có nhiều loại từ nhiều thành phần mang công dụng khác nhau. Như mặt nạ từ tảo đại dương, với nhiều thành phần khoáng chất giúp da săn chắc, trắng mịn, đồng thời hỗ trợ làm lành các vết thâm sau mụn, giảm tình trạng da khô, thiếu sức sống.

Các yếu tố vi lượng có trong tảo đại dương cũng giúp chăm sóc sóc da một cách nhẹ nhàng, giúp da mịn màng và hỗ trợ giảm các dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, tảo đại dương được ưa chuộng chiết xuất thành nhiều sản phẩm dưỡng da như sửa rửa mặt hay mặt nạ.

Mặt nạ dưỡng da từ tảo đại dương được nhiều phụ nữ tin dùng

Việc lựa chọn mặt nạ phù hợp với da là yếu tố quan trọng. Đặc biệt, sản phẩm mặt nạ chứa thành phần tảo đại dương có nguồn gốc rõ ràng là không dễ trong thị trường đa dạng như hiện nay. Để tránh trường hợp mua phải hàng kém chất lượng người tiêu dùng nên tìm một địa chỉ mua mặt nạ tảo đại dương chính hãng uy tín.

Dưỡng da dịu nhẹ với mặt nạ Rose’s Choice 4 in1

Hiện trên thị trường xuất hiện mặt nạ từ thành phần tảo đại dương Rose’s Choice 4 in1 - một trong số những dòng sản phẩm mặt nạ được phụ nữ tin dùng. Đây là dòng mặt nạ mới, hiệu quả cao, an toàn, phù hợp với mọi loại da và đem đến nhiều tiện ích vượt trội, giúp người dùng cảm thấy tiện dụng và thực sự hài lòng trong mỗi lần đắp.

Dưỡng da an toàn nhờ mặt nạ Rose’s Choice 4 in 1 của Úc

Mặt nạ tảo đại dương Rose’s Choice 4 in 1 chứa bốn thành phần từ tảo đại dương quý mang đến công dụng nổi trội về làm trắng da, cung cấp dưỡng chất cho da trắng sáng và mịn màng.

Đầu tiên phải nhắc đến là tảo Undaria Pinnatifida (gần các hòn đảo Okinawa, Nhật Bản) đóng vai trò phá vỡ sự hình thành của melanin, giúp ức chế sản sinh sắc tố. Loại tảo nâu này được đánh giá cao khi chứa nguồn chất chống oxy hoá, chất dinh dưỡng dồi dào, có thể ngăn chặn tác hại từ các chất ô nhiễm trong không khí lên da, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da.

Thứ hai là tảo Fucus Vesiculosus (ở bờ Biển Bắc, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, biển Baltic, biển Bắc…) rất giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu chỉ ra đây là loài tảo biển chứa hàm lượng cao các vitamin: A, E, C, B... cùng nồng độ khoáng chất lớn: acid folic, kẽm, canxi, natri, magie… giúp kích thích tế bào. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển của nước qua các lớp trên cùng của da, giúp dưỡng ẩm, đem lại làn da săn chắc, khỏe mạnh.

Thứ ba là tảo đỏ - Asparagopsis (ở khu vực sâu của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương) đã được sử dụng từ lâu như chất chống oxy hóa.

Tiếp theo là tảo Himanthalia Elongata (ở biển Bắc, biển Baltic, Đông Bắc Đại Tây Dương) rất giàu các hợp chất được gọi là “alginate” giúp khóa độ ẩm cho da. Chúng nuôi dưỡng, cung cấp nước, làm mềm da, dần cải thiện độ đàn hồi tổng thể và phục hồi, ngăn chặn hư tổn cho làn da.

Bên cạnh đó, mặt nạ tảo đại dương Rose’s Choice 4 in 1 còn có thêm thành phần Sodium Hyaluronate (dạng muối của Hyaluronic Acid (HA)), Arbutin và Thủy liễu. Sodium Hyaluronate có trọng lượng phân tử đủ nhỏ để thâm nhập vào da, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm cao. Thành phần Arbutin là hoạt chất dưỡng trắng da an toàn, hầu như phù hợp cho mọi loại da. Còn Thuỷ liễu giúp cải thiện kết cấu da, làm sáng và dịu da.

Mặt nạ Rose’s Choice 4 in 1 của Úc

Với sự nổi trội khi thành phần chiết xuất từ cả 4 loại tảo đại dương quý, mặt nạ Rose’s Choice 4 in 1 sẽ mang đến sự căng bóng, mịn màng và lấy lại nét xuân cho làn da. Mặt nạ tảo đại dương Rose’s Choice 4 in 1 được sản xuất tại Úc do Công ty TNHH Rosa Bonita nhập khẩu, phù hợp cho mọi loại da.

Thông tin chi tiết liên hệ: Công ty TNHH Rosa Bonita Địa chỉ: Lô J01-08, Biệt thự An Phú, Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Website: https://rosabonita.com.vn/ Hotline: 0388 16 1900 Số GPQC: 003/22/XNQCMP-YTHN

Doãn Phong