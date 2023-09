Khi tài xế chuẩn bị đưa gia đình đi chơi xa, việc bảo đảm an toàn và sự thoải mái cho mọi người trong xe sẽ là thứ được quan tâm hàng đầu. Với sự tiến bộ trong sản xuất ô tô, ngày nay có nhiều công nghệ an toàn đáng kể đã được phát triển để giúp tài xế tự tin và yên tâm khi lái xe.

Dưới đây là một số công nghệ an toàn cần thiết cho tài xế khi đưa gia đình đi chơi xa, dễ tìm thấy trên một số dòng xe không cần quá cao cấp.

1. Hệ thống cảnh báo điểm mù:

Điểm mù là khu vực mà tài xế không thể nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Hệ thống cảnh báo điểm mù trên ô tô sử dụng cảm biến để phát hiện các phương tiện ở vị trí mà tài xế không thể nhìn thấy. Khi có phương tiện nằm trong điểm mù, hệ thống sẽ cảnh báo tài xế bằng âm thanh hoặc đèn báo hiển thị trên gương chiếu hậu.

Hiện nay, trang bị cảnh báo điểm mù đã có ở nhiều phân khúc xe phổ thông ở Việt Nam thay vì chỉ có ở dòng xe cao cấp như trước đây. Điển hình như Vinfast e34, Toyota Raize, Kia Sonet....

2. Hệ thống cảnh báo va chạm:

Trên xe tô tô, cảnh báo va chạm hoạt động dựa trên sóng radar và camera, trước đây là sóng hồng ngoại. Nếu khoảng cách giữa hai xe không đảm bảo an toàn, hệ thống cảnh báo va chạm ô tô sẽ đưa ra những cảnh báo cho lái xe.

Trên một số dòng xe có trang bị gói tính năng hỗ trợ lái xe ADAS, bên cạnh cảnh báo va chạm, máy tính sẽ quyết định can thiệp vào hệ thống phanh hoặc đánh lái tránh chướng ngại vật.

Mô phỏng cách hệ thống cảnh báo va chạm phát hiện vật cản bằng sóng radar.

Mercedes-Benz là hãng tiên phong khi giới thiệu hệ thống cảnh báo va chạm Pre-Safe vào năm 2003 trên dòng sedan cao cấp S-class. Đến nay, hầu hết các hãng xe cũng đã tự phát triển một hệ thống cảnh báo va chạm của riêng mình. Honda có công nghệ Sensing, Toyota có Safety Sense, BMW có Active Protection…

3. Hệ thống giữ làn đường:

Hệ thống giữ làn đường (Lane Keeping Assist System - LKAS) là một công nghệ an toàn được tích hợp trên nhiều dòng xe ô tô ngày nay. Nhiệm vụ chính của LKAS là giúp tài xế duy trì xe trong làn đường an toàn, giảm nguy cơ mất kiểm soát và va chạm. Công nghệ LKAS hoạt động bằng cách sử dụng các cảm biến và hệ thống điều khiển để nhận biết và phản ứng lại khi xe bất ngờ ra khỏi làn đường.

Một số hệ thống LKAS còn đi kèm với tính năng giữ khoảng cách an toàn (Adaptive Cruise Control - ACC), cho phép duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước mà không cần tác động lên bàn đạp ga và phanh. Khi ACC kết hợp với LKAS, tài xế có thể trải nghiệm một hệ thống hỗ trợ lái tự động một cách an toàn và tiện lợi. Hệ thống LKAS được coi là một bước tiến lớn trong lĩnh vực an toàn giao thông và đã được nhiều hãng xe ô tô trang bị trên các mẫu xe của mình. Tuy nhiên, tài xế vẫn phải giữ tay lái và tập trung lái xe trong mọi tình huống. LKAS chỉ là công nghệ hỗ trợ và không thể thay thế vai trò của tài xế.

4. Hệ thống cảnh báo mệt mỏi:

Hệ thống cảnh báo mệt mỏi trên ô tô (Driver Fatigue Warning System) thường sử dụng một loạt cảm biến trong xe để theo dõi hoạt động và hành vi của tài xế. Các cảm biến này có thể bao gồm camera, cảm biến áp suất hơi, cảm biến vận tốc, cảm biến định vị và cảm biến vận động. Dữ liệu từ các cảm biến này sẽ được phân tích để xác định những biểu hiện mệt mỏi như cúi đầu liên tục, dao động nhanh của vô lăng, thay đổi tốc độ không đều đặn và điều khiển không chính xác.

Lời nhắc tài xế cần nghỉ ngơi với biểu tượng cốc cà phê xuất hiện trên màn hình bảng tap-lô.

Khi hệ thống phát hiện rằng tài xế đang thể hiện dấu hiệu mệt mỏi, nó sẽ kích hoạt cảnh báo dưới dạng rung ghế lái, âm thanh hoặc thông báo trực quan trên màn hình. Một số hệ thống cảnh báo mệt mỏi có thể có tính năng tùy chỉnh để tương thích với sự thoải mái và tình trạng sức khỏe riêng của tài xế.

Hiện nay hệ thống này trước đây thường chỉ xuất hiện trên một số dòng xe cao cấp như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo XC90..., nhưng hiện đã có ở một số dòng xe tầm trung giá dưới 1 tỷ đồng.

5. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe:

Đỗ xe là một trong những tình huống khó khăn và căng thẳng nhất khi lái xe, nhất là khi đến một nơi lạ và tài xế chưa có thời gian dài thực tập thao tác này.

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe sử dụng cảm biến và camera để giúp tài xế đỗ xe dễ dàng và an toàn hơn. Nó cung cấp hướng dẫn và cảnh báo khoảng cách với các vật cản xung quanh, giúp tránh va chạm không mong muốn.

Trên một số dòng xe cao cấp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe nâng cấp lên mức độ bán tự động. Người lái chỉ cần thao tác bấm nút và kiểm soát chân phanh (thậm chí không cần làm gì), chiếc xe tự động lùi vào chuồng hoặc ghép xe ngang vào lề đường.

Các công nghệ an toàn trên đây chỉ là một số ví dụ và còn nhiều công nghệ khác đang được phát triển. Tuy nhiên, việc sử dụng những công nghệ này không thể thay thế vai trò và trách nhiệm của tài xế. Các tài xế nên tuyệt đối tập trung khi cầm lái và tuân thủ các quy tắc giao thông để đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình khi đi chơi xa.

Tổng hợp

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!