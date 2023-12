Cụ thể, thu ngân sách nhà nước đạt 14.675,8 /12.226,1 tỷ đồng, đạt 120,04% so với dự toán TP Hà Nội giao. Thu thuế từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 10.650,8 tỷ đồng, đạt 121,87% dự toán.

Chi ngân sách quận ước đạt 1.874,111/2.071,256 tỷ đồng, đạt 148,03% so với dự toán TP Hà Nội giao đầu năm và bằng 90,48% so với dự toán quận điều chỉnh, bổ sung trong năm.

Tuy vậy, lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, năm 2023 quận đã đề ra và triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá. Trong đó, tăng cường các biện pháp, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tập trung khôi phục, phát triển.

Theo đó, tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời nắm bắt tình hình, giảm số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản.

Các đơn vị trên địa bàn quận cũng tích cực rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân với căn cước công dân, rà soát dữ liệu thuế đất phi nông nghiệp, đôn đốc thu hồi nợ đọng, kiểm tra cơ sở vi phạm lĩnh vực thuế...

Một trong các giải pháp được quận Cầu Giấy tích cực triển khai trong thời gian qua là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Năm 2022, ngành giáo dục quận Cầu Giấy tiếp tục gặt hái được nhiều thành công

Với dân số hơn 300 nghìn người, số lượng doanh nghiệp và hộ kinh doanh lớn, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp ngày càng tăng. Trung bình hằng năm, cấp quận tiếp nhận và giải quyết hơn 9.000 hồ sơ, cấp phường tiếp nhận và giải quyết hơn 80 nghìn hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

Quận Cầu Giấy cũng là địa phương tiên phong của TP. Hà Nội triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hỏi-đáp thủ tục hành chính (AI chatbot), giảm thiểu chi phí, giúp cho thông tin trở nên minh bạch, tiện lợi và dễ tiếp cận hơn đối với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận cũng thường xuyên ghi nhận, khen thưởng, động viên những hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách pháp luật thuế.

Ngoài ra, quận Cầu Giấy cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, quản lý thuế dựa trên nền tảng thuế điện tử, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

Nói về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo quận Cầu Giấy chia sẻ: UBND quận tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ và hoàn thành mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội giao.

Đó là đẩy mạnh phát triển kinh tếm hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách TP Hà Nội giao. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, an toàn, phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Trong năm 2023, quận Cầu Giấy phấn đấu hoàn thành 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Hoàn thành các chỉ tiêu hằng năm được giao theo 6 chương trình công tác của Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và 5 Kế hoạch thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 là khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số, tham gia kinh tế chia sẻ. Rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân với căn cước công dân, sai sót dữ liệu thuế đất phi nông nghiệp.

Tiếp tục rà soát, xây dựng nguồn thu ổn định, thực hiện các biện pháp, giải pháp để hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, giá cả, hàng hoá, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Về văn hóa- xã hội, lãnh đạo quận Cầu Giấy nhấn mạnh: Phải thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Bảo đảm 100% các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội. 100% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ xã hội với các hình thức khác nhau.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát triển BHXH, BHYT tự nguyện trong nhân dân. Quan tâm công tác đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm, kết nối cung cầu lao động. Triển khai hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống mại dâm.

Nói về công tác chính quyền, lãnh đạo quận Cầu Giấy thông tin: Quận sẽ thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tổ chức đánh giá định kỳ tới từng cán bộ, công chức theo đề án vị trí việc làm gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ; thi tuyển chức danh giáo dục.

Còn về an ninh - quốc phòng; Quận luôn thực hiện Chương trình số 05-CTr/QU của Quận ủy về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác huấn luyện, hội thao, nâng cao chất lượng hoạt động của khối nội chính, công tác phối hợp khối nội chính với các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hoàn thành các chỉ tiêu xét duyệt, tuyển quân được giao, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Triển khai tốt công tác huấn luyện, hội thao, giáo dục quốc phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.

Triển khai các biện pháp giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn quận. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ, mô hình chung cư an toàn và khu tập thể an toàn.

Tiến Dũng