Cầu vượt tại nút giao Ba Tháng Hai - Nguyễn Tri Phương nằm trên trục đường Ba Tháng Hai với chiều dài gần 390m, rộng 9,5m, cho xe chạy hai chiều, không có dải phân cách giữa. Đây là cầu vượt thép quan trọng nhằm giảm kẹt xe trên địa bàn thành phố.

Theo Sở GTVT, năm 2023 cầu vượt thép Ba Tháng Hai - Nguyễn Tri Phương xảy ra tai nạn làm 2 người chết. Nguyên nhân tai nạn được xác định là tài xế không chú ý quan sát, bị màn hình Led gây lóa mắt.

Vì vậy, cầu thép nút giao Ba Tháng Hai - Nguyễn Tri Phương, quận 10 là "điểm đen" tai nạn mới phát sinh đang được Sở GTVT đề nghị Công an TP cùng các đơn vị liên quan lên phương án giải quyết.

Ngoài ra, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn 7 "điểm đen" tai nạn giao thông khác. Trong ảnh là nút giao thông Bình Thuận (huyện Bình Chánh) giao giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 1A.

Khu vực vòng xoay nút giao Bình Thuận có rất nhiều xe container và xe máy chen chúc di chuyển. Vào khung giờ cao điểm, chỉ cần một chút lơ là rất có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc xảy ra, đặc biệt khi có nhiều người đi bộ qua đường ngay tại vòng xoay.

Đặc biệt vào thời điểm cuối năm, dòng xe di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây qua nút giao Bình Thuận rất nhiều khiến giao thông ở khu vực này dễ ùn tắc, quá tải.

Cách đó 8km, giao lộ Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) cũng có lượng lớn xe tải, xe container… qua lại liên tục. Khi chạy xe trên Quốc lộ 50, muốn băng qua đường hoặc rẽ sang đại lộ Nguyễn Văn Linh thì rất khó khăn vì giao lộ quá lớn.

Nhiều biển báo giao thông được đặt tại đây. Vào giờ cao điểm, từng đoàn xe rác đi về bãi rác Đa Phước phải nhích từng chút một giữa dòng xe máy.

Các giao lộ luôn là nỗi sợ của nhiều người tham gia giao thông. Giao lộ Quốc lộ 1 - Tân Kỳ Tân Quý cũng là "điểm đen" thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vòng xoay Mỹ Thủy (TP. Thủ Đức) là một trong những "điểm đen" tai nạn giao thông ở TP.HCM trong nhiều năm qua. Theo người dân, giao thông khu vực vòng xoay Mỹ Thủy lộn xộn, cứ vài tháng lại xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng còn va quệt thì không kể hết.

Với lưu lượng xe container vào cảng Cát Lái lớn, khu vực này còn được đánh giá là một trong những vòng xoay nguy hiểm nhất TP.HCM.

Dọc đoạn đường Huỳnh Tấn Phát (đoạn qua thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè) cũng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đây là con đường có nhiều trường học, chợ dân sinh, kết nối với tổng kho xăng dầu Nhà Bè khiến mật độ phương tiện luôn trong tình trạng dày đặc.

"Điểm đen" tai nạn giao thông trên đường Kinh Dương Vương (đoạn từ số nhà 466 - 486, quận Bình Tân), nhiều góc khuất tại đoạn giao với đường Tên Lửa khiến tầm nhìn của nhiều phương tiện bị thu hẹp dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đoạn đường trước số nhà 834 Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) không quá đông đúc nhưng cũng từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Nguyên nhân tai nạn chủ yếu là do người dân đi ngược chiều để rẽ vào các con hẻm nhỏ, va chạm với xe bus.

Vào các khung giờ cao điểm, lòng đường hẹp không có dải phân cách cùng lượng phương tiện đông khiến đoạn đường này thường xuyên xảy ra kẹt xe, nhiều người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT cùng Công an TP, các địa phương tăng cường rà soát, đánh giá nguyên nhân, đưa ra giải pháp cho từng "điểm đen". Trong đó chú trọng giải pháp công trình và phi công trình nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn cho người dân yên tâm đi lại, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.