Chia sẻ với VietNamNet nhân dịp năm mới và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thượng tá Nguyễn Trung Tính, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định, nhờ chủ động trong công tác, quyết tâm cao của Đảng uỷ, Ban Giám đốc và tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ trong 2 năm qua công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Một trong những cái “đầu tiên” mà Công an tỉnh Trà Vinh làm, là lần đầu tiên bắt, xử lý hình sự 2 đối tượng can tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Công an Trà Vinh cho biết, từ đầu năm 2020, qua công tác nắm tình hình, lực lượng an ninh phát hiện 2 đối tượng cực đoan trong dân tộc là Thạch Cương (36 tuổi) và Tô Hoàng Chương (37 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video và livestream nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Mặc dù các ngành, địa phương đã giáo dục nhiều lần nhưng 2 đối tượng vẫn không sửa đổi mà tiếp tục vi phạm ngày càng nghiêm trọng, chống đối quyết liệt hơn. Kết hợp nhiều biện pháp công tác, trong tháng 7/2023, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, bắt xử lý hình sự 2 đối tượng trên.

Cơ quan Công an Trà Vinh thực hiện lệnh bắt hai đối tượng Thạch Cương và Tô Hoàng Chương. Ảnh: CACC

“Việc bắt, xử lý nghiêm 2 đối tượng trên được các ngành, các cấp và Nhân dân đồng tình ủng hộ, có tác dụng rất lớn trong việc răn đe, cảnh tỉnh số đối tượng cực đoan trong dân tộc hoạt động trong và ngoài tỉnh, là một dấu ấn quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh”, Công an Trà Vinh cho biết.

Công bố số điện thoại “đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 8/9/2023, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh chính thức công bố số điện thoại “đường dây nóng” 084.345.8484, nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thực tế cho thấy, trước khi triển khai “đường dây nóng” này, Công an Trà Vinh đã có nhiều đổi mới trong công tác phòng, chống tội phạm như: Tham mưu UBND tỉnh ban hành 2 Đề án “Tăng cường phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở” “Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy”.

Tuy nhiên, Công an tỉnh nhận thấy tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn từng lúc, từng nơi vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, một số loại tội phạm vẫn còn núp bóng hoạt động, khó đấu tranh, xử lý.

Qua hơn 4 tháng triển khai "đường dây nóng", hằng trăm cuộc gọi của cá nhân, tổ chức gọi đến để tố giác tội phạm. Giám đốc Công an tỉnh lập tức chỉ đạo xác minh, làm rõ, xử lý đến nơi, đến chốn từng vụ việc, qua đó củng cố niềm tin và nâng cao uy tín của nhân dân vào lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh.

Trong các dấu ấn nổi bật của “đường dây nóng” phải kể đến việc phát hiện và bắt, xử lý liên tiếp nhiều đối tượng cho vay lãi nặng.

Công an tỉnh tiếp nhận 150 tin liên quan cho vay lãi nặng. Kết quả, khởi tố 5 vụ, 7 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 9 vụ, 9 đối tượng.

Đơn cử là vụ bắt vợ chồng Ngô Thanh Phong (38 tuổi) và Dương Ngọc Hân (40 tuổi), cùng ngụ phường 5, TP Trà Vinh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Vợ chồng này đã cho những người vay tiền chủ yếu trên địa bàn TP Trà Vinh với lãi xuất 2%/ngày, 60%/tháng và 730%/năm, vượt quá lãi xuất 36,5 lần theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Công an Trà Vinh thực hiện lệnh bắt đối với đôi vợ chồng Ngô Thanh Phong và Dương Ngọc Hân. Ảnh: CACC

Công an tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục khởi tố thêm 5 vụ, 5 đối tượng và đang tiếp tục xác minh, xử lý 113 thông tin phản ánh liên quan cho vay lãi nặng.

Ngoài ra, từ “đường dây nóng” của Giám đốc, Công an tỉnh đã chủ động phát hiện, xử lý một số nhóm đối tượng hoạt động có tính chất băng nhóm trên địa bàn, nổi lên là triệt xoá thành công tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền, điểm lắc tài xỉu quy mô lớn do một số đối tượng hình sự cộm cán tổ chức khép kín, hoạt động chặt chẽ, gây bức xúc trong dư luận.

Cũng qua “đường dây nóng” đã góp phần răn đe, giáo dục cán bộ, chiến sĩ Công an Trà Vinh, hạn chế phát sinh tiêu cực, là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả để Công an tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ngoài ra, trong 2 năm qua, Công an tỉnh Trà Vinh đã triển khai mô hình tuyên truyền qua “Zalo” và điều tra xã hội học trên không gian mạng

Điểm mới trong công tác này là việc trả lời khảo sát và thu nhận, phân tích kết quả bằng hình thức trực tuyến. Qua gần 1 tháng triển khai, thực hiện, Công an tỉnh đã thu nhận được gần 2.000 ý kiến trả lời, đóng góp của doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 92,3%); chủ yếu phản ánh các mặt còn hạn chế, cần phải chỉ đạo chấn chỉnh, thực hiện tốt hơn, nhất là phòng, chống trộm cắp tài sản, tín dụng đen, lĩnh vực cải cách hành chính, giao thông…

Qua công tác này đã tạo được sự gần gũi, chia sẻ thông tin giữa lực lượng Công an và cộng đồng doanh nghiệp, tạo sức lan toả trong cộng đồng, là một trong những điều kiện, hiệu ứng tốt để giúp Công an Trà Vinh cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI về an ninh trật tự năm 2023, tiến tới đạt được mục tiêu, kế hoạch công tác trọng tâm mà Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra.

Công an tỉnh Trà Vinh triển khai mô hình tuyên truyền qua “Zalo” và điều tra xã hội học trên không gian mạng. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Trà Vinh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan thường trực thực hiện Đề án 06; thu nhận tổng số trên 1 triệu hồ sơ công dân đủ điều kiện có mặt trên địa bàn, đạt 100% chỉ tiêu Bộ giao.

Nhìn lại các mặt công tác trong 2 năm qua, lực lượng phòng, chống tội phạm của Công an Trà Vinh cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được giao hằng năm. Đáng kể, những ngày cuối năm, khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng Mỹ Trang ở huyện Châu Thành, chỉ trong vòng 3 giờ sau, lực lượng hình sự đã truy bắt thành công 2 đối tượng. Vụ phá án được lãnh đạo Bộ, các ngành, địa phương và Nhân dân khen ngợi, đánh giá cao.

Với những kết quả nổi bật đạt được qua tổng kết xét phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Trà Vinh vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2022; được Bộ Công an tặng cờ thi đua năm 2023.