Chính Chu – Thủ lĩnh SPACs

Người đầu tiên trong danh sách những “ông hoàng” doanh nhân gốc Việt thành công trên đất Mỹ chính là Chính Chu. Biệt tài mà mọi người nhớ tới ông chính là khả năng “đạo diễn” hàng loạt thương vụ cho tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone (Mỹ).

Nhiều người nói rằng “không có thương vụ nào có thể tuột khỏi tay Chính Chu”. Ngoài ra, Chính Chu được đánh giá cao ở khả năng phân tích và nhạy bén về tài chính.

Chính Chu - "sói già" của phố Wall

Bằng khả năng, ông Chính Chu đã lần lượt “thu mua” rất nhiều tập đoàn, công ty… mang lại khoản lợi nhuận lớn và trở thành một cái tên khiến phố Wall phải kiêng dè.

Bài học thành công của Chính Chu chính là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu. Theo ông, chỉ cần bạn có mục tiêu và kiên trì theo đuổi nó thì thành công sẽ không quay lưng lại với bạn.

Chính Chu đã sở hữu tài sản ròng ước tính khoảng 1,2 tỷ USD nhờ tư cách là Giám đốc điều hành cấp cao và đồng Chủ tịch của Nhóm cổ phần tư nhân tại Blackstone.

Năm 2015, Chính Chu rời Blackstone vì "muốn khám phá những thách thức mới", trong đó có cả mảng phi lợi nhuận.

Cuối năm 2015, ông Chính Chu sáng lập và trở thành Giám đốc điều hành của CC Capital - Công ty chuyên về hoạt động mua lại với mục đích đặc biệt (Special purpose acquisition company - SPACs). CC Capital được đánh giá là doanh nghiệp đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực này.

Hiện tỷ phú Chính Chu còn giữ vai trò thành viên Ban lãnh đạo và cố vấn của hàng loạt các công ty như: E2open, Vakast.com, Catalent Pharma Solutions, Kronos, HealthMarkets, Freescale Semiconductor, NCR, BioMet…

Tháng 5/2023, với sự hỗ trợ của vận động viên leo núi kỳ cựu Kami Rita, Chính Chu đã trở thành một trong những tỷ phú hiếm hoi chinh phục thành công đỉnh cao nhất trên núi Everest.

Charlie Tôn Quý – Ông hoàng nghề nail

Charlie Tôn Quý tên thật là Tôn Thất Khương Quý. Charlie Tôn Quý hiện là doanh nhân sở hữu chuỗi làm đẹp trải dài khắp nước Mỹ. Từ bàn tay trắng, ông trở thành tỷ phú và được gọi là 'ông hoàng nghề nail' tại Mỹ.

Với khởi điểm chỉ là một vài tiệm nail đầu tiên, Charlie Tôn Quý đã bắt đầu kế hoạch vươn xa hơn nữa bằng cách đưa tiệm nail vào các siêu thị, cửa hàng…

Với khoảng 900 cửa hàng nhượng quyền trải dài khắp nước Mỹ, Charlie Tôn Quý đã thành công khi đưa thương hiệu Regal Nails trở nên nổi tiếng. Hệ thống Regal Nails thuộc sở hữu của Charlie Tôn Quý thu về hơn 500 triệu USD doanh thu mỗi năm.

Charlie Tôn Quý - "ông hoàng" của ngành nail Việt tại Mỹ

Năm 2013, nhận thấy cơ hội tiềm năng của thị trường cafe, Charlie Tôn Quý quyết định mạo hiểm. Ý tưởng mở quán cafe có hồ cá bao quanh khiến nhiều người tò mò. Cái tên Charlie’s Coffee chính thức ra đời. Hiện nay, có 6 tiệm Charlie’s Coffee ở nước Mỹ.

Chia sẻ bí quyết thành công, Charlie Tôn Quý cho rằng thành công của ông được tạo nên từ sự thỏa mãn của khách hàng và đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn.

Triệu Như Phát - Tỷ phú bất động sản

Doanh nhân Triệu Như Phát - người sáng lập ra Trung tâm thương mại Asian Garden Mall, là ông chủ của Tập đoàn bất động sản Bridgecreek với tài sản lên tới 500 triệu USD. Website Goldsea đăng tên Triệu Như Phát vào danh sách 70 người Mỹ gốc châu Á có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Nhiều năm liền, trong danh sách “50 doanh nhân có ảnh hưởng nhất trong năm” của tờ Orange County Business Journal luôn có tên vị doanh nhân này. Báo chí Mỹ viết về ông như một “hiện tượng”, một tấm gương của sự phấn đấu, vươn lên để đạt được thành công.

Triệu Như Phát - Người biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực

Khi được đề nghị chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh cho giới trẻ, Triệu Như Phát cho hay, ngoài những khả năng của mình kết hợp với nhiều yếu tố khác, trong kinh doanh, việc cập nhật thông tin, tiếp nhận thông tin và phân tích, đánh giá tình hình từ những nguồn tin đó để tìm cơ hội đầu tư là điều quan trọng.

Cơ hội và thời cơ mới có đến với mình hay không chính là nhờ vào khả năng tiếp nhận, đánh giá và xử lý thông tin đó.

Jenny Tạ - doanh nhân tỷ đô

Jenny Tạ - người được mệnh danh là “nàng lọ lem phố Wall” - là một trong những tỷ phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng. Ngay từ nhỏ, Jenny Tạ đã không được hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ.

Cũng chính vì thế, việc đến Mỹ đã cho bà một góc nhìn mới mẻ và khát vọng làm giàu luôn cháy bỏng. Ngay khi tốt nghiệp trung học, Jenny Tạ đã vạch rõ con đường tương lai của mình: Trở thành một nhà kinh doanh.

Jenny Tạ - “nàng lọ lem phố Wall”

Jenny Tạ được nể phục vì là phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên thành lập tới hai công ty chứng khoán có tầm vóc quốc tế tại phố Wall là Vantage Investments và Titan. Sau khi bán lại các công ty này, Jenny Tạ sở hữu khối tài sản lên tới vài trăm triệu USD.

Rời nghiệp chứng khoán, Jenny Tạ bắt tay vào xây dựng công ty truyền thông Sqeeqee. Đây là công ty đầu tiên khai sinh khái niệm “Social Networthing” – một hệ thống giúp mọi người kết nối và kiếm lợi nhuận. Sqeeqee kết nối hàng chục tính năng của những trang web nổi tiếng như Google, Facebook, Amazon, Ebay, YouTube… thành một nền tảng đa chiều.

Chỉ cần một mật khẩu đăng nhập là người dùng có thể lập tức kết nối với hàng triệu người, triển khai việc mua bán, đồng thời chia sẻ hình ảnh hay video với cả thế giới. Hiện, Sqeeqee là công ty được đánh giá có giá trị không dưới 1 tỷ USD.

Đặc biệt, dù là một doanh nhân thành công trên đất Mỹ, Jenny Tạ vẫn luôn hãnh diện với nguồn gốc của mình. Bà chia sẻ, điều khiến mình thấy tự hào nhất là khi người ta nhắc đến bà như một phụ nữ gốc Việt: “Sqeeqee chính là một thế giới riêng. Bởi tôi là người Việt, nên tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chính của Sqeeqee, sau tiếng Anh”.

Đồng thời, bà cũng dành lời khuyên “Don’t think, just do it” (đừng nghĩ suy mà hãy làm ngay đi) cho những người trẻ có khát vọng làm giàu.