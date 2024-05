Màng phim cách nhiệt ABF từ quá trình sản xuất bột ngọt

Màng phim cách nhiệt ABF (Ajinomoto Build-up Film®) là bước đột phá đưa Tập đoàn Ajinomoto đặt chân vào lĩnh vực CNTT - Truyền thông. ABF là một loại chất nền bán dẫn giúp cách điện cho các chất nền vi mạch phức tạp đảm bảo hiệu suất cao cho các bộ xử lý trung tâm (CPU) của máy tính.

ABF được sử dụng phổ biến trong CPU của máy tính

Quay ngược lại những năm 1970, Tập đoàn Ajinomoto đã phát hiện chất nhựa epoxy là sản phẩm trung gian khi lên men sản xuất bột ngọt, có đặc tính kháng nước tốt, cứng, dai, chịu được lực tốt, bền, không dẫn điện. Tập đoàn bắt đầu nghiên cứu về ứng dụng của hóa học axit amin đối với nhựa epoxy và vật liệu tổng hợp, từ đó phát triển nên vật liệu ABF được ứng dụng vào sản xuất chất bán dẫn lần đầu tiên vào năm 1999. Kể từ đó, ABF đã trở thành sản phẩm được lựa chọn cho gần như tất cả các CPU hiệu suất cao và liên tục được nghiên cứu và phát triển để đáp ứng nhu cầu do những tiến bộ nhanh chóng mang lại trong tích hợp mạch.

Hiện tại, ABF được sử dụng cho các CPU của máy tính, và là một thành phần quan trọng trong thiết bị di động, truyền thông 5G, xe tự lái, dịch vụ đám mây, mạng lưới các thiết bị kết nối internet.

Công nghệ tầm soát ung thư sớm chỉ với 5ml máu

Trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, một trong những thành tựu độc quyền của Tập đoàn Ajinomoto chính là Công nghệ AminoIndex® giúp tầm soát sớm nguy cơ mắc ung thư (5 loại ở nam giới và 6 loại ở nữ giới).

Nguyên lý của AminoIndex® dựa trên sự thay đổi nồng độ axit amin tự do trong máu của bệnh nhân mắc ung thư so với người khỏe mạnh. Ở người khỏe mạnh, nồng độ các axit amin tự do trong huyết tương (thành phần của máu) luôn được duy trì ở mức nhất định để tạo sự cân bằng axit amin. Ngược lại, ở người mắc ung thư, nồng độ các axit amin này sẽ thay đổi.

Công nghệ AminoIndex® giúp tầm soát sớm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư

AminoIndex® kết hợp hai thế mạnh kỹ thuật của Tập đoàn Ajinomoto là tin sinh học, cho phép phân tích thống kê hiệu quả và chỉ số nồng độ axit amin trong máu cùng với công nghệ phân tích axit amin nhanh chóng và có độ nhạy cao.

Tính đến tháng 2/2016, công nghệ AminoIndex đã được ứng dụng tại 1077 cơ sở y tế tại Nhật Bản và hướng tới mục tiêu sàng lọc cho hàng trăm nghìn người mỗi năm.

Ứng dụng axit amin trong chăm sóc sắc đẹp

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn Ajinomoto đã ứng dụng Khoa học axit amin để phát triển các sản phẩm sản phẩm dinh dưỡng thể thao, sản phẩm dinh dưỡng y học và đặc biệt còn có sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.



Thành phần Prodew® 600 chứa axit amin giúp tóc khỏe đẹp

Thông qua những nghiên cứu liên tục để xác định được mối tương quan giữa tình trạng da, tóc và protein, Tập đoàn đã vận dụng thế mạnh về axit amin - thành phần cấu tạo nên protein, để phát triển các sản phẩm như Prodew® 600, Prodew® 500 chứa axit amin để làm chất dưỡng ẩm trong nhiều loại mỹ phẩm như lotion, kem dưỡng, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, dầu xả,…, giúp duy trì lớp tác nhân giữ ẩm tự nhiên cho da và độ ẩm, bóng mượt cho tóc.

Hơn 30 năm đóng góp cho sức khỏe người Việt

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1991, Ajinomoto Việt Nam có sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa, ẩm thực của người Việt, là cơ sở để công ty mang đến các sản phẩm phù hợp với khẩu vị địa phương.

Bên cạnh các sản phẩm gia vị, thực phẩm, Ajinomoto Việt Nam còn cung cấp các sản phẩm có giá trị gia tăng nhằm hỗ trợ sức khỏe thể chất, tinh thần và dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của người Việt.

Ajinomoto Việt Nam cung cấp các sản phẩm hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc

Trong tương lai, doanh nghiệp cũng cho biết sẽ gia tăng các loại sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần của người tiêu dùng, tận dụng sức mạnh của axit amin để tối đa hóa giá trị vòng đời của người tiêu dùng từ thế hệ trẻ đến người cao tuổi, từ đó góp phần hơn nữa vào việc giải quyết các vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe của người Việt Nam.

Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em tại website dinhduongmevabe.com.vn

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ajinomoto Việt Nam tích cực đóng góp cho cộng đồng thông qua các sáng kiến giá trị. Trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, Dự án Phát triển Hệ thống Dinh dưỡng Việt Nam (VINEP) nhằm cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe cho người Việt. Trong lĩnh vực môi trường, công ty triển khai các sáng kiến góp phần giảm tác động môi trường như bảo tồn tài nguyên nước, giảm phát thải khí nhà kính, giảm thiểu rác thải nhựa, giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm…

Đậu Linh