Những khách hàng đầu tiên trúng thưởng ‘SCTV - 30 năm đồng hành cùng gia đình Việt’

Theo đó, bắt đầu từ 00h00 ngày 14/7/2022 - 23h59 ngày 31/8/2022, khi đăng ký lắp đặt thành công các dịch vụ truyền hình cáp và internet của SCTV hoặc đóng trước thuê bao từ 3 - 6 tháng, khách hàng sẽ được nhận thẻ cào may mắn tham gia chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Phó TGĐ Lương Quốc Huy trao giải cho khách hàng

Sau 1 tuần chương trình “SCTV - 30 năm đồng hành cùng gia đình Việt” triển khai, đã có nhiều khách hàng trúng thưởng. Như tại TPHCM, khách hàng V.V.D, (P. Tam Bình, TP. Thủ Đức) đã may mắn nhất đã trúng giải Áo thun cao cấp. Khách hàng D.T.H (P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức), khách hàng C.N.T (Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức), P.V.T (P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức), P.V.S (P.5, Q. Bình Thạnh) đã may mắn trúng giải Nón an toàn SCTV.

Ông Trương Chí Bình, Phó Tổng Giám đốc SCTV trao nón an toàn SCTV cho khách hàng may mắn

Còn tại Cần Thơ, khách hàng T.T.M.L (Mậu Thân), N.T.K.A (đường Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Ninh Kiều) đã may mắn trúng giải Áo thun cao cấp “SCTV - 30 năm đồng hành cùng gia đình Việt”.

Đại diện SCTV CN Cần Thơ trao giải cho KH T.T.M.L

Theo đại diện SCTV, hiện còn nhiều giải thưởng có giá trị khác như: Samsung Smart TV 4K QLED 65inch Q80B 2022, Laptop MacBook Pro 13inch, Điện thoại Iphone 13 Pro 128 GB,….. đang tìm chủ nhân.

Chương trình khuyến mại “SCTV - 30 năm đồng hành cùng gia đình Việt” sẽ kéo dài đến hết ngày 31/8/2022.

Chi tiết hương trình khuyến mại:

https://www.sctv.com.vn/khuyen-mai/the-le-chuong-trinh-khuyen-mai-sctv-30-nam-dong-hanh-cung-gia-dinh-viet

Tổng đài 19001878.

Bích Đào